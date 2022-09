Diarree bij kinderen kan te wijten zijn aan een darmaandoening of aan het feit dat het kind op bepaalde voedingsstoffen reageert. Kleine zuigelingen die borstvoeding krijgen, hebben meestal dunne stoelgang die geel of groenachtig kan zijn. Het kan er bijna uitzien als gele diarree, maar het is niet waterig. Bij kinderen die borstvoeding krijgen, is stoelgang meerdere keren per dag gebruikelijk. Bij kinderen die tijdelijk diarree hebben, is er meestal geen extra zorg nodig. De belangrijkste maatregel is de baby met diarree vaak en in kleine hoeveelheden vocht geven om uitdroging te voorkomen. Mogelijk moet je ook een rehydratatiemiddel (ORS) geven als de diarree ernstig is.

Diarree bij baby’s kan de billen rood en geïrriteerd maken. Bij luierbaby’s kan je dat voorkomen door de luier snel te verschonen, zodat de ontlasting de huid niet irriteert. Je kan de billen ook insmeren met een vette zalf en de billetjes van de baby af en toe een tijdje laten luchten.

Kinderen die reeds vaste voeding eten en diarree hebben, krijgen net als volwassenen best licht verteerbare voeding in kleinere hoeveelheden. Voldoende vocht geven blijft steeds het belangrijkste.

Op dit moment is het extra belangrijk dat kinderen met plotse klachten van diarree thuis blijven, ook als de symptomen mild zijn. Diarree kan namelijk een teken zijn van COVID-19.