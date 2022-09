Enkele veel voorkomende oorzaken van hoest kunnen zijn:

Verkoudheid

Influenza of ‘griep’

Longontsteking

Een reactie op het inademen van rook, chemicaliën en dergelijke

Reflux

Let op! Hoesten kan ook veroorzaakt worden door Covid-19. Ben je plots beginnen hoesten, blijf dan thuis en contacteer een dokter om te kijken of je getest moet worden. Meer info over Covid-19Nieuw venster .

Hoest kan ook worden veroorzaakt door minder voorkomende infecties zoals kinkhoest. Als je een baby hebt en denkt dat jij of iemand in de familie besmet is met kinkhoest, is het belangrijk om snel medische hulp in te roepen. In België wordt er systematisch gevaccineerd tegen kinkhoest, waardoor het een zeer zeldzame ziekte is.

In sommige gevallen wordt de hoest langdurig. Hier zijn enkele voorbeelden van ziekten die langdurige, chronische hoest kunnen veroorzaken :

Astma en allergieën

Chronische bronchitis

Chronische obstructieve longziekte (COPD)

Langdurige hoest kan ook het gevolg zijn van roken of zeldzame ziekten. Langdurige hoest waarvan je niet weet wat het is, moet altijd worden onderzocht, zodat je de juiste behandeling kan krijgen.