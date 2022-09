Het virus is besmettelijk en komt voor in speeksel. Het kan dus worden overgedragen door te kussen. Daarom wordt klierkoorts in het Engels vaak "kissing disease" genoemd of ‘kusziekte’ in het Nederlands. Het kan ook worden overgedragen via lichaamscontact en seks. Nadat het virus via speeksel in ons lichaam terechtkomt, verspreidt het zich naar het bloed en verder het lichaam in. Het tast lymfeweefsel aan, zoals de amandelen en lymfeklieren in de hals, maar ook de lever en milt.

EBV behoort tot de herpesvirussen en blijft levenslang in het lichaam, maar de kans is klein dat je een ​​nieuwe infectie oploopt.