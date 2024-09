D'où proviennent ces glaires dans la gorge ?

Le mucus joue un rôle important dans nos voies respiratoires : il retient les petites particules et les substances irritantes. Les cils repoussent ensuite le mucus vers le haut et vers l'extérieur des voies respiratoires. Lorsque ces dernières sont irritées, par exemple par un virus, de la poussière ou de la fumée, le mucus est produit en plus grande quantité et devient plus persistant, formant des glaires.

Conseils pour les glaires dans la gorge Vous souffrez de glaires dans la gorge ? Parlez rapidement à un médecin généraliste en ligne via l'app Doktr. Sans rendez-vous.

Quelles sont les causes des glaires dans la gorge ?

Une infection respiratoire, causée par un virus ou une bactérie, est souvent à l'origine de la présence d'une grande quantité de mucus dans la gorge formant des glaires. En cas d'infection, les muqueuses des voies respiratoires forment une couche de mucus résistante qui constitue une barrière contre les micro-organismes, les empêchant ainsi de pénétrer plus profondément dans l'organisme. Cette couche de glaires est si résistante que les cils ne peuvent pas la déplacer. À la fin d'un rhume, les glaires tenaces doivent être expectorées, ce qui engendre une toux grasse. Ces glaires dans la gorge et cette toux grasse peuvent persister pendant plusieurs semaines après l'infection.

Le même type de couche de mucus se forme dans le cas des maladies pulmonaires chroniques telles que la BPCO. Toutefois, comme l'inflammation est chronique, le mucus s'accumule et les bactéries se multiplient, endommageant les poumons. Le mucus perd alors son caractère protecteur et devient nocif.

La présence de glaires dans la gorge peut encore avoir d'autres causes :

Allergie au pollen ou aux animaux, qui peut également provoquer une congestion nasale, un écoulement nasal et une toux.

Asthme, qui peut également entraîner une respiration sifflante, une toux et des difficultés respiratoires.

Reflux gastrique et brûlures d'estomac, qui peuvent entraîner une toux, des glaires et une sensation d'obstruction dans la gorge.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Si vous souffrez de BPCO, un physiothérapeute vous a peut-être prescrit des exercices respiratoires pour vous aider à mobiliser les glaires. Par exemple, vous pouvez commencer par prendre quelques respirations profondes, puis tousser. Une autre technique consiste à souffler l'air par la bouche ouverte, comme lorsqu'on embue un miroir. Il existe des vidéos en ligne proposant des exercices de respiration.

De plus, des expectorants sont disponibles sans ordonnance en pharmacie.

Traitement des glaires dans la gorge

Le traitement des glaires dans la gorge dépend de la cause sous-jacente :

Un rhume peut encore provoquer une toux grasse pendant plusieurs semaines, mais cette dernière nécessite rarement un traitement, car elle disparaît d'elle-même.

Si vous souffrez de BPCO, une production accrue de glaires peut être le signe d'une aggravation de votre BPCO. Dans ce cas, le traitement consiste en l'administration d'antibiotiques, de cortisone et d'inhalations de bronchodilatateurs.

Pour l'asthme et les allergies, les antihistaminiques et les inhalateurs sont généralement utiles.

et les allergies, les antihistaminiques et les inhalateurs sont généralement utiles. Les antiacides sont souvent prescrits en cas de reflux gastrique et de brûlures d'estomac.

Quand convient-il de consulter un médecin ?

Si vous toussez après un rhume et que votre toux ne disparaît pas au bout de six semaines, la consultation d'un médecin généraliste s'impose. Cette consultation est également recommandée si vous souffrez de BPCO, d'asthme, d'allergies ou de reflux et que les symptômes s'aggravent.

Si vous avez des difficultés respiratoires, appelez le 112.

L'app Doktr vous permet de vous entretenir rapidement par vidéo avec un médecin généraliste agréé, sans devoir fixer de rendez-vous. Le médecin généraliste peut vous aider à évaluer les symptômes, vous donner des conseils et vous prescrire le traitement approprié.

Le médecin a prescrit des médicaments ? Les ordonnances sont aussitôt disponibles via l'app ou sur votre carte d'identité. Trop malade pour travailler ? Dans ce cas, vous recevrez un certificat médical digital dans l'app.

Obtenez de l’aide dans l’app Doktr

Questions fréquemment posées

Nous avons rassemblé ici quelques brèves questions et réponses relatives aux glaires dans la gorge.