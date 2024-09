Qu'est-ce qu'un trouble obsessionnel-compulsif ?

Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) sont un terme générique désignant les problèmes causés par des pensées obsessionnelles et des comportements compulsifs. Il est courant d'avoir à la fois des obsessions et des compulsions, mais il arrive aussi qu'il n'y ait que des obsessions.

Les obsessions sont des pensées, des idées et des sentiments récurrents qui vous gênent et dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Les compulsions signifient que vous vous sentez obligé de faire certaines choses pour soulager les obsessions.

De nombreuses personnes présentent des symptômes légers de TOC. Dans le cas des troubles obsessionnels compulsifs, les pensées et les actions prennent tellement le dessus qu'elles contrôlent votre vie quotidienne et vous font vous sentir mal.

Besoin d'aide ? Parlez rapidement à un médecin généraliste ou psychologue en ligne via l'app Doktr.

Quelles sont les causes des TOC ?

Il n'existe pas encore de réponse claire à la question de savoir ce qui cause les troubles obsessionnels compulsifs. Plusieurs facteurs sont susceptibles d'intervenir, notamment des facteurs héréditaires, des modifications biologiques du cerveau et des facteurs psychologiques.

Quels sont les symptômes des troubles obsessionnels compulsifs ?

Les troubles obsessionnels compulsifs se traduisent par des pensées répétées et obsessionnelles qui vous font vous sentir mal. Ces pensées vous empêchent de penser à autre chose ou de faire autre chose. Il est fréquent que les premiers symptômes apparaissent chez l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte.

Les pensées obsessionnelles ont souvent un thème particulier, par exemple :

la crainte d’être contaminé par une infection ou de se salir

l'incertitude et la difficulté à faire face à l'incertitude

le besoin d'un certain ordre ou d'une certaine symétrie dans les choses

la peur des accidents

des pensées agressives ou effrayantes de se faire du mal ou de faire du mal aux autres

des pensées indésirables concernant des actes sexuels

En fonction de ces thèmes, les symptômes peuvent se manifester comme suit :

ne pas vouloir toucher un objet que quelqu'un d'autre a touché

ne pas être sûr d'avoir fermé la porte à clé ou d'avoir éteint la cuisinière

se sentir anxieux si les choses ne sont pas dans un certain ordre ou symétriques

avoir des pensées d'actes obscènes

éviter les situations qui pourraient déclencher vos obsessions

Ces pensées peuvent conduire à un besoin d'accomplir certaines actions, les compulsions. Il est courant de ressentir le besoin de répéter ces actions encore et encore, par exemple un certain nombre de fois.

Les compulsions courantes peuvent être divisées en trois groupes principaux :

Compulsions de lavage - se laver constamment.

- se laver constamment. Compulsions de contrôle - vérifier, par exemple, les portes, les serrures ou les plaques de cuisson.

- vérifier, par exemple, les portes, les serrures ou les plaques de cuisson. Autres rituels - faire les choses dans un ordre particulier ou d'une manière particulière, par exemple compter les choses.

Les obsessions et les compulsions peuvent également provoquer d'autres symptômes, tels que

des troubles du sommeil

la dépression

la peau sèche et l'eczéma des mains (en cas de lavage excessif)

Que pouvez-vous faire vous-même ?

L'activité physique peut aider à lutter contre l'anxiété et l'inquiétude, la dépression et prévenir les comportements compulsifs.

Il peut être utile de parler à quelqu'un. Il peut s'agir d'un professionnel de la santé ou d'un proche.

Essayez d'éviter le stress et veillez à dormir suffisamment.

Si vous êtes un parent ou un proche d’une personne atteinte de trouble obsessionnel compulsif, il peut être utile de garder à l’esprit ce qui suit :

Essayez de ne pas valider le comportement compulsif, par exemple en faisant l'éloge d'un acte compulsif. Cela peut rendre plus difficile pour la personne d'éviter le comportement.

Si votre proche qui souffre de TOC ne veut pas se faire soigner, vous pouvez contacter vous-même un médecin ou psychologue pour obtenir des conseils sur la meilleure façon de l'aider.

Traitement des troubles obsessionnels compulsifs

Les troubles obsessionnels compulsifs peuvent être traités par des médicaments et diverses formes de thérapie cognitivo-comportementale (TCC). La thérapie de prévention par exposition et réponse (ERP) est un traitement qui vise à prévenir les comportements compulsifs en vous exposant progressivement à des situations qui provoquent de l'anxiété et déclenchent des comportements compulsifs. Il s'agit d'une bonne option de traitement si votre principal problème est un comportement compulsif.

Quand dois-je consulter un médecin ?

Consultez un médecin si vos problèmes interfèrent avec votre vie quotidienne.

Grâce à l’app Doktr, vous pouvez parler rapidement et sans rendez-vous, par vidéo, à un médecin généraliste ou à un psychologue agréé. Un psychologue peut vous aider à comprendre l'origine de vos TOC et à les traiter.

Obtenez de l’aide dans l’app Doktr