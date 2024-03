Qu'est-ce que le TDAH ?

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental. Cela signifie que le cerveau et le système nerveux des personnes présentant un TDAH fonctionnent un peu différemment, mais cela n'a rien à voir avec l'intelligence. Le TDAH affecte la capacité à contrôler son comportement et à se concentrer, et peut également affecter la mesure dans laquelle la personne est active et intense.

Les difficultés associées à ce trouble ont parfois conduit à le qualifier de handicap, mais le TDAH peut également être source d'atouts. Il serait dès lors peut-être plus approprié de parler de "variante fonctionnelle".

TDAH est l'abréviation de "attention deficit hyperactivity disorder", soit "Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité". Il existe trois formes différentes de TDAH, en fonction des symptômes les plus importants :

1. Forme combinée : cette forme de TDAH associe problèmes de concentration, difficultés à contrôler ses impulsions et hyperactivité. C'est la forme la plus courante du TDAH.

2. Forme avec inattention prédominante : les personnes atteintes de ce type de TDAH ont principalement des difficultés à maintenir leur attention, mais elles peuvent également être hyperactives et avoir à des difficultés à contrôler leurs impulsions. Cette forme de TDAH est souvent appelée TDA.

3. Forme hyperactive-impulsive prédominante : les personnes atteintes de ce type de TDAH sont principalement hyperactives et ont des difficultés à contrôler leurs impulsions, mais elles peuvent aussi avoir des problèmes d'attention. Cette forme est la moins fréquente et survient surtout chez les enfants en bas âge.

Quelles sont les caractéristiques du TDAH ?

Le TDAH se manifeste par une série de caractéristiques qui peuvent varier considérablement d'un individu à l'autre. Parmi les caractéristiques les plus courantes, on peut citer la difficulté à se concentrer, l'agitation qui fait qu'il est difficile de rester assis pendant de longues périodes et la difficulté à accomplir des tâches.

Quelles sont les causes du TDAH ?

Le TDAH est dû à un fonctionnement différent de certaines parties du cerveau. Nous ne savons pas encore exactement de quelle manière, mais nous savons que les parties du cerveau qui contrôlent l'attention, les impulsions et les réactions ainsi que la capacité à retenir plusieurs choses à la fois sont affectées par le TDAH. Nous savons également que les neurotransmetteurs, qui sont importants pour la communication entre les différentes cellules nerveuses du cerveau, sont impliqués dans une certaine mesure. La dopamine, la noradrénaline et la sérotonine sont des exemples de neurotransmetteurs importants.

Dans la plupart des cas, les facteurs héréditaires jouent probablement un rôle dans le développement du TDAH, mais d'autres facteurs peuvent également entrer en ligne de compte. Le TDAH est trois à quatre fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles.

Il est utile d'essayer d'en savoir plus sur le TDAH. Les connaissances peuvent faciliter les choses :

accepter la situation

reconnaître les opportunités qui existent parallèlement aux difficultés

apprendre à trouver d'autres moyens de faire face à ses difficultés.

Il peut également être utile de parler à quelqu'un. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un soignant ou d'une association de patients ou de soignants qui peut offrir conseils et soutien.

Traitement du TDAH

Si vous souffrez de TDAH, il est possible que vous ayez besoin d'aide pour gérer votre vie quotidienne. Le traitement du TDAH combine donc médicaments et soutien psychologique.

Il incombe à votre école ou à votre employeur d'adapter votre situation scolaire ou professionnelle à vos besoins. Vous pouvez par exemple bénéficier de l'aide suivante :

obtenir un plan d'étude individuel

bénéficier de temps supplémentaire pour réaliser certaines tâches

travailler en plus petits groupes

bénéficier en milieu scolaire du soutien d'un enseignant/assistant

structurer et planifier des études ou des tâches de travail

avoir des outils d'organisation (agendas hebdomadaires et apps pour smartphones).

Si nécessaire, des médicaments peuvent également être prescrits pour traiter le TDAH. Un traitement médicamenteux aide de nombreuses personnes, enfants comme adultes. Différents médicaments sont utilisés pour traiter le TDAH : les stimulants, qui visent à stimuler le système nerveux central, et les non-stimulants.

Vous voudrez peut-être savoir ce qui suit au sujet du traitement médicamenteux du TDAH Bien que les stimulants soient classés parmi les stupéfiants, les doses utilisées pour le TDAH n'entraînent pas d'intoxication ni de dépendance . Pour les enfants, le traitement médicamenteux doit toujours être combiné à un soutien scolaire supplémentaire , à l'information des parents et, au début, à des contrôles fréquents chez le médecin généraliste. Il arrive souvent que les parents estiment que leur enfant peut se passer de médicaments, par exemple pendant les vacances scolaires et les week-ends. Interrompre le traitement présente des avantages et des inconvénients . Il est utile d'en discuter avec le médecin de votre enfant.



Quand consulter un médecin ?

Consultez un médecin si vous ou votre enfant rencontrez des difficultés dans la vie quotidienne qui, selon vous, peuvent être liées au TDAH.

En quoi Doktr peut-il m'aider ?

Si vous pensez que vous ou votre enfant souffrez de TDAH, vous devez contacter un psychiatre ou un psychologue. Un diagnostic de TDAH nécessite un examen psychiatrique et un examen physique.

Chez Doktr, nous pouvons vous aider en vous donnant des conseils et des informations sur le TDAH et, si nécessaire, en vous orientant vers un spécialiste pour un traitement plus approfondi.

Obtenez de l’aide dans l’application Doktr

Questions fréquentes

Obtenez ici une réponse à quelques questions courtes fréquemment posées sur le TDAH.