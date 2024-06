Pityriasis versicolor (tinea versicolor)

Qu’est-ce que le pityriasis versicolor ?

Le pityriasis versicolor est une infection superficielle de la peau causée par un champignon. Ce champignon se trouve naturellement sur la peau et le cuir chevelu de la plupart des adultes. Lorsqu’il fait chaud et humide et que l’environnement lui est favorable, ce champignon s’active et prolifère.

Le champignon empêche la peau de former des pigments comme à son habitude. Il entraîne donc l’apparition de taches pâles, roses ou brunes pouvant peler facilement.

Le terme "pityriasis" signifie une légère desquamation, "versicolor" faisant référence aux différentes couleurs des taches. La maladie est parfois orthographiée pityrisis versikolor.

Quels sont les symptômes du pityriasis versicolor ?

Le pityriasis versicolor se caractérise par l’apparition de petites taches sur la peau, dans la direction de la rupture cutanée . Ces taches :

se distinguent nettement de la peau saine environnante ;

peuvent parfois fusionner et former de plus grandes zones d’éruption cutanée ;

peuvent être rose pâle ou pâles, ou brunâtres et squameuses.

Le pityriasis versicolor se manifeste par des taches claires sur une peau brune, noire ou bronzée, et des taches plus foncées sur une peau blanche. Les plaques squameuses sont plus proéminentes sur les peaux sèches. La formation écailleuse est normalement discrète et peut presque ressembler à de la poussière. L’éruption cutanée s’étend couramment sur une grande surface, par exemple sur tout le thorax ou la majeure partie du dos.

Quelles sont les causes du pityriasis versicolor ?

Le pityriasis versicolor est une infection causée par la levure Malassezia, autrefois appelée Pityrosporum. La plupart des adultes portent le champignon sur la peau, mais tout le monde est loin de développer une éruption cutanée.

Les éruptions cutanées sont plus fréquentes en été et sur les surfaces du corps où les glandes sébacées et sudoripares sont nombreuses, car le champignon se développe lorsqu’il fait chaud et humide. La maladie est donc également beaucoup plus fréquente dans les pays au climat tropical.

La maladie est plus fréquente chez les jeunes adultes. La raison pour laquelle certaines personnes développent une éruption cutanée et d’autres pas reste inconnue. Il est néanmoins probable que certains types de peau soient plus favorables que d’autres au développement du champignon.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Adoptez une hygiène rigoureuse et gardez votre corps au sec pour créer un environnement défavorable à la prolifération du champignon. Les champignons prolifèrent en effet là où il fait humide et chaud.

Quel est le traitement du pityriasis versicolor ?

Le pityriasis versicolor peut être traité avec une crème ou un shampooing antifongique appliqués sur la peau. Le traitement tue le champignon provoquant les taches, mais est sans effet sur les changements de pigmentation qui se sont déjà produits. Les taches restent donc sur la peau pendant un certain temps, souvent quelques mois, avant que la peau ne retrouve un aspect normal.

Lors du traitement antifongique, il est important de lubrifier de grandes surfaces autour des taches visibles et de compléter l’ensemble du traitement recommandé , pour stopper le développement de spores fongiques invisibles.

Il est possible que vous ayez besoin d’un traitement préventif pour éviter les récidives, qui sont fréquentes. C’est surtout le cas en été ou si vous voyagez dans des climats tropicaux.

Quand devez-vous consulter un médecin ?

Consultez un médecin si vous présentez des taches persistantes sur le corps.

