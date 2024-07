Le paludisme (malaria)

Qu’est-ce que le paludisme ?

Le paludisme (ou malaria) est une maladie infectieuse transmise par un parasite du genre Plasmodium. Une fois à l’intérieur du corps humain, les parasites du paludisme se multiplient dans le foie avant d’infecter et de détruire les globules rouges. Si la maladie n’est pas diagnostiquée et traitée rapidement, elle peut se transformer en une maladie grave et entraîner des complications.

Quels sont les symptômes du paludisme ?

Les premiers symptômes apparaissent une fois que les parasites du paludisme ont atteint les globules rouges. Ils surviennent généralement entre 8 et 30 jours après l’infection, le premier symptôme est généralement de la fièvre. Voici les principaux symptômes de la maladie :

Fièvre

Maux de tête

Douleurs musculaires ou articulaires

Douleurs abdominales

Fatigue

Rythme cardiaque rapide

Affaiblissement

Vomissements

Diarrhées

Toux

Crise de paludisme (cycles alternant fièvre, tremblements avec sueurs froides et transpiration intense)

Pour certains types de paludisme, il est possible que les personnes infectées restent asymptomatiques pendant un an.

Quelles sont les causes du paludisme ?

Le paludisme se transmet à une personne par la piqûre d’un moustique lui-même infecté par la maladie après avoir piqué une personne infectée . Les parasites du paludisme pénètrent dans le sang, arrivent dans le foie et finissent par infecter les globules rouges. C’est à ce moment qu’apparaissent les premiers symptômes.

Quels sont les risques de contracter le paludisme ?

Le risque le plus important de contracter le paludisme est de se rendre dans les pays où la maladie est fréquente. Les zones les plus touchées sont :

L’Afrique subsaharienne

L’Asie du Sud et du Sud-Est

Les îles du Pacifique

L’Amérique centrale et le nord de l’Amérique du Sud

Le pourcentage de risque dépend des variations saisonnières, des taux de paludisme, des précautions que vous prenez. Dans les pays à risques, il y a souvent un manque d’accès aux soins médicaux et aux mesures préventives, ce qui aggrave le problème.

Le paludisme peut être mortel. La majorité des décès dus au paludisme sont causés par l’espèce plasmodium en Afrique. Les enfants de moins de 5 ans sont le plus souvent atteints.

Que puis-je faire moi-même ?

Si vous avez prévu de vous rendre dans un pays où le paludisme est fréquent, voici quelques conseils pour éviter les piqûres de moustiques :

Dormez avec une moustiquaire . Les moustiques sont plus présents entre le crépuscule et l’aube. Il est donc important de se protéger un maximum durant la nuit.

. Les moustiques sont plus présents entre le crépuscule et l’aube. Il est donc important de se protéger un maximum durant la nuit. Portez des vêtements longs . Malgré les températures élevées, il est important de se couvrir la peau avec des vêtements longs (pantalons et chemises à manches longues). Vous pouvez également rentrer votre chemise dans votre pantalon et rentrer le bas de votre pantalon dans vos chaussettes.

. Malgré les températures élevées, il est important de se couvrir la peau avec des vêtements longs (pantalons et chemises à manches longues). Vous pouvez également rentrer votre chemise dans votre pantalon et rentrer le bas de votre pantalon dans vos chaussettes. Utilisez un insectifuge sur la peau . Appliquez un insectifuge sur votre peau, mais pas directement sur votre visage. Vous pouvez également l’appliquer sur vos vêtements.

. Appliquez un insectifuge sur votre peau, mais pas directement sur votre visage. Vous pouvez également l’appliquer sur vos vêtements. Consultez un médecin avant votre voyage. Si vous avez prévu de voyager dans une zone où le paludisme est fréquent, vous pouvez consulter un médecin pour qu’il vous prescrive éventuellement des médicaments pour vous protéger de la maladie avant, pendant et après votre voyage.

Quels sont les traitements du paludisme ?

Un traitement préventif peut être pris avant un voyage dans une des zones à risques. Cependant, ce traitement doit être prescrit par un médecin et varie en fonction des facteurs suivants : lieu, durée du voyage, âge, antécédents, allergies et grossesse.

Ce type de traitement ne garantit pas une protection absolue contre l’infection. Il reste donc important de se protéger des piqûres.

Grâce à l'app Doktr, vous pouvez rapidement parler par vidéo à un médecin généraliste reconnu, sans devoir prendre rendez-vous. Le médecin généraliste peut vous conseiller un traitement préventif si vous avez prévu de vous rendre dans une zone où le paludisme est fréquent.

Le docteur vous a prescrit des médicaments ? Vous trouverez immédiatement les ordonnances dans l'application ou sur votre carte d'identité électronique (eID).

Obtenez de l’aide dans l’app Doktr

Questions fréquentes