Quelles sont les causes d’une sinusite ?

La cause la plus fréquente d’une sinusite ou d’une infection des sinus est un rhume qui se déplace du nez vers les sinus. Lorsque vous avez un rhume, votre nez est bouché et les muqueuses du nez et des sinus sont gonflées. Ces symptômes rendent difficile l’évacuation du mucus. Les virus ou les bactéries peuvent alors se développer dans l’arrière du nez et provoquer une inflammation des sinus.

L’inflammation des sinus peut également être causée par un gonflement des muqueuses du nez et des sinus pour d’autres raisons comme les allergies ou le tabagisme. Une autre cause moins fréquente de sinusite est, chez les adultes, l’infection d’une dent dans la mâchoire supérieure. L’infection peut alors se propager ensuite dans les sinus les plus proches.

Où se trouvent les sinus ?

Le squelette du visage contient plusieurs cavités remplies d’air : dans le front, dans les joues de chaque côté du nez, entre le nez et l’œil et derrière le nez. Nous appelons cela les sinus. Le nez est relié à tous les sinus, c’est de cette manière que le rhume peut se propager dans ses cavités. Les sinus sont tous recouverts de muqueuses. Si un virus ou une bactérie y est piégé, le système immunitaire fera son travail en produisant des anticorps et plus de mucus pour éliminer l’intru. Ce sont généralement les sinus des joues et du front qui s’infectent le plus.

Comment reconnaitre une sinusite ?

Les symptômes courants d’une sinusite après un rhume sont :

Douleurs aux joues et/ou au front, souvent plus d’un côté que de l’autre.

Nez bouché et écoulement nasal purulent.

Pression ou douleur dans les dents de la mâchoire supérieure.

Odorat réduit.

Vous pouvez également présenter d’autres symptômes comme des maux de tête, de la fièvre, de la fatigue, une toux ou des bourdonnements dans les oreilles.

La sinusite chez les enfants

Les enfants en âge d’aller à l’école peuvent présenter les mêmes symptômes que les adultes. Il est toutefois rare que les enfants de moins de 6 ans développent une sinusite, car leurs sinus ne sont pas encore complètement formés.

Dans de rares cas, les enfants peuvent contracter une infection des sinus appelée ethmoïdite ou sinusite ethmoïdale. Cela peut provoquer les symptômes suivants :

Forte fièvre, l’enfant ne se sent vraiment pas bien.Gonflement rouge autour de l’œil.

L’ethmoïdite est une maladie grave très rare qui nécessite une hospitalisation d’urgence.

La sinusite est-elle contagieuse ?

Non, la sinusite en elle-même n’est pas contagieuse. Il n’est donc pas possible de transmettre vos symptômes à quelqu’un d’autre. Mais le rhume qui accompagne généralement une sinusite reste contagieux.

Comment soigner une sinusite ?

Il existe de nombreuses techniques pour soulager soi-même les symptômes et l’inconfort d’une sinusite. Vous pouvez essayer de réduire le gonflement et faciliter l’évacuation du mucus. Voici comment faire :

Surélevez votre tête lorsque vous vous allongez.Buvez plus. Les boissons chaudes telles que le thé ou la soupe peuvent apporter un soulagement supplémentaire grâce aux vapeurs d’eau.Essayez de fumer le moins possible, voire pas du tout, car le tabagisme fait gonfler les muqueuses.Mouchez-vous doucement pour éviter d’augmenter la pression dans les sinus.

Les médicaments contre la sinusite

Un spray nasal décongestionnant en vente libre dans les pharmacies, comme la xylométazoline, va réduire temporairement les gonflements et les symptômes. Il est conseillé d’utiliser un tel spray le moins longtemps possible (maximum 5 jours) et de préférence uniquement la nuit. Plus vous l’utilisez longtemps et plus il sera difficile de s’arrêter à cause de l’effet de rebond. Toute nouvelle congestion vous paraîtra plus intense.

Un spray nasal à la solution saline peut réduire les gonflements et soulager les symptômes. Vous pouvez également vous rincer le nez avec une solution saline.

Un spray nasal contenant de la cortisone peut aider à supprimer l’inflammation. Vous pouvez utiliser ce spray nasal plus longtemps. Il faudra d’ailleurs environ une semaine pour que les effets soient optimaux. Demandez conseil à votre médecin. Sur ordonnance, ce spray est en grande partie remboursé.

Les antipyrétiques tels que le paracétamol peuvent soulager la fièvre et la douleur.

Les remèdes de grand-mère fonctionnent-ils ?

Rincer son nez avec une solution saline est un remède maison qui soulage les symptômes. Vous pouvez acheter cette solution prête à l’emploi en pharmacie. Elle peut également être utilisée avec les jeunes enfants. La vapeur peut également aider. Placez-vous au-dessus d’un bol d’eau tiède et inhalez les vapeurs. Faites attention que l’eau ne soit pas trop chaude afin de ne pas vous bruler avec les vapeurs. N’utilisez pas ce remède avec les jeunes enfants.

Quel traitement contre la sinusite ?

doktr peut vous aider à estimer les causes de l’inflammation. Vous pourrez discuter avec nos médecins de vos symptômes, de la durée de la maladie et de votre état de santé en général. En fonction de l’évaluation, vous recevrez des conseils et, si nécessaire, un traitement. Le but de ce traitement sera de réduire le gonflement, d’évacuer le mucus et de guérir l’inflammation. Dans le passé, les médecins prescrivaient souvent des antibiotiques contre la sinusite. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, car les études ont montré que la plupart des malades guérissaient sans antibiotiques et avec moins de risques d’effets secondaires. Dans certains cas toutefois, une sinusite sévère avec une forte fièvre, des antibiotiques et/ou d’autres traitements comme le rinçage des sinus peuvent être nécessaires.

Quand dois-je demander de l’aide ?

La plupart des personnes atteintes de sinusite n’ont pas besoin de consulter un médecin. Les symptômes disparaitront d’eux-mêmes, bien que cela puisse prendre un certain temps. Si des symptômes plus graves apparaissent ou que vous ne vous sentez pas mieux après un certain temps, vous devrez peut-être consulter un médecin. Si vous ressentez une forte fièvre, une douleur intense et/ou une raideur dans le cou, vous devez vous rendre aux urgences. En cas de gonflement d’une paupière, de vision double ou de douleurs lors de mouvements oculaires, consultez immédiatement un médecin.

Comment doktr peut-il m’aider ?

Nos médecins certifiés peuvent vous conseiller et vous accompagner dans l’évaluation des symptômes. Ils pourront vous donner un traitement ou vous orienter vers une aide appropriée.

Question-réponse sur la sinusite

Nous avons rassemblé ici les questions les plus courantes sur la sinusite et nous y répondons rapidement.

Qu’est-ce qu’une sinusite ?

Les sinus sont des cavités présentes dans le squelette du visage. Ils peuvent s’enflammer à la suite d’un rhume. C’est ce qu’on appelle une sinusite ou une infection des sinus.

À quoi ressemble une sinusite ?

Lorsque vous avez une sinusite, vous ressentez généralement une pression ou une douleur au niveau des joues, du front ou du haut du nez. La sinusite suit généralement un rhume. Parfois, vous avez de la fièvre et vous vous sentez léthargique.

Combien de temps dure une sinusite ?

Une sinusite se guérit généralement d’elle-même. La fièvre disparaitra et vous vous sentirez progressivement mieux. Cela peut toutefois durer un certain temps avant que vous ne vous sentiez totalement en bonne santé. Il n’est pas rare d’avoir besoin de plusieurs semaines pour être totalement rétabli. Mais si vous ne commencez pas à vous sentir un peu mieux après 10 jours, il est préférable de consulter un médecin.

Comment reconnaitre une sinusite chronique ?

La sinusite chronique présente des symptômes similaires à la sinusite aiguë. La sinusite chronique peut également causer de la fatigue, des maux de gorge, une mauvaise haleine et des douleurs dans les oreilles ou la mâchoire supérieure. L’inflammation est considérée comme chronique si les symptômes persistent pendant plus de 12 semaines. Si vous avez des symptômes d’une sinusite qui ne disparaissent pas, il est préférable de consulter un médecin.

Comment soigner une sinusite ?

Les médicaments sur ordonnance sont rarement nécessaires pour soigner une sinusite. L’infection disparait généralement d’elle-même. Un spray nasal à la cortisone peut parfois favoriser la guérison. Demandez conseil à votre médecin. Retrouvez ici tous les conseils pour soulager les symptômes.

Comment prévenir une sinusite ?

Certaines personnes ne vont présenter qu’une légère inflammation des sinus. Cela dépend de l’anatomie de votre nez et de vos sinus, principalement au niveau des polypes nasaux, des petits sinus ou des passages étroits qui gonflent facilement. Les réactions de votre système immunitaire peuvent également être décisives. Pour éviter une sinusite, il est intéressant de prévenir un rhume. Si vous attrapez un rhume, essayez de réduire la congestion nasale et les gonflements pour que le mucus puisse s’échapper. Les mêmes conseils s’appliquent si une sinusite s’installe tout de même.