Que disent vos selles sur votre état de santé ?

Dans de nombreuses cultures, on parle de l'importance d'un intestin sain pour le bien-être général. L'âme est dans l'estomac, dit-on, et il est vrai que des intestins équilibrés rendent la vie nettement plus facile. Mais à quoi reconnaît-on des selles saines, comment se présentent-elles et comment les ressent-on ? Nous avons demandé à Filip Saxena de répondre aux questions les plus fréquentes.

De nombreuses personnes trouvent-elles difficile de parler de défécation ?

Pour nous, médecins, il est naturel d'en parler, mais certaines personnes éprouvent des difficultés à évoquer ce thème. Dans de tels cas, il peut être important pour nous, médecins, d'aborder le sujet et de demander au patient de décrire ses habitudes en matière de défécation.

A quoi ressemblent des selles normales ?

Nous essayons d'éviter les termes "normal" et "anormal" pour éviter aux patients de s'inquiéter inutilement. L'échelle de Bristol est un outil que nous utilisons dans le cadre des soins de santé pour évaluer les selles. Cet outil décrit la consistance des selles sur l'ensemble de l'échelle, depuis des grumeaux durs difficiles à excréter jusqu'à une diarrhée aqueuse.

Les bonnes selles se situent "au milieu" de ces deux extrêmes, ni trop fluides ni trop dures, mais se présentant sous forme d'une saucisse brune et douce à la surface régulière. Un autre signe de bonne santé est la facilité avec laquelle la saucisse s'évacue et la sensation de vide complet qui s'ensuit. Par ailleurs, les selles peuvent varier légèrement d'un jour à l'autre sans qu'il y ait lieu de s'en inquiéter de prime abord.

Combien de fois faut-il aller aux toilettes ?

Là encore, il est difficile de fournir une réponse générique, cela varie beaucoup d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont à selle quelques fois par semaine, tandis que d'autres y vont une ou deux fois par jour.

Si vous déféquez moins de trois fois par semaine et que cela vous demande du temps et des efforts, on parle de constipation. En revanche, si vous devez déféquer plusieurs fois par jour et que vos selles sont liquides, vous souffrez de diarrhée.

Une à trois défécations par jour constitue une bonne moyenne. Là encore, cela peut varier légèrement d'un jour à l'autre et d'une personne à l'autre, et c'est tout à fait normal.

Qu'est-ce qui provoque des selles dures ?

Classiquement, la constipation résulte d'une hydratation insuffisante, d'une consommation insuffisante de fibres et d'un manque d'exercice. Vous pouvez également être constipé après avoir absorbé certains médicaments, tels que du fer ou des analgésiques puissants. Si vous souffrez de constipation depuis un certain temps, il est conseillé de consulter un médecin généraliste pour en déterminer la cause.

Une position assise spécifique est-elle recommandée pour faciliter la défécation ?

De nombreuses personnes défèquent sans difficulté particulière en s'asseyant de manière habituelle sur le siège des toilettes. Toutefois, si la défécation prend du temps ou est lente, vous pouvez essayer de placer vos pieds sur un pouf et de vous pencher légèrement vers l'avant, comme si vous étiez accroupi. L'excrétion doit pouvoir s'effectuer sans effort excessif, sous peine d'augmenter le risque d'hémorroïdes.

Est-il normal de déféquer plus souvent pendant les règles ?

Oui, en fait. De même, il est normal d'éprouver une certaine léthargie juste avant les règles et de voir les intestins se remettre en route au début de ces dernières. Pendant les premiers jours des règles, vos selles peuvent être un peu moins fermes que d'habitude. Il s'agit d'un phénomène hormonal.

Quelles sont les causes de la diarrhée ?

La diarrhée est un symptôme qui indique un dysfonctionnement de l'intestin. Ce dernier peut être temporaire, comme une intoxication alimentaire. Il peut également avoir d'autres causes, telles qu'une intolérance au lactose ou une maladie intestinale.

Lorsque la diarrhée touche de très jeunes enfants, âgés de moins de deux mois, les professionnels de la santé ont toujours à coeur de procéder à un contrôle. Chez les adultes, il est conseillé de consulter un médecin généraliste si la diarrhée ne disparaît pas au bout de quelques jours ou si vous êtes très malade et avez une forte fièvre.

Qu'est-ce qui peut provoquer des selles noires ?

Si vous prenez des suppléments de fer, il se peut que vos selles soient noires ou d'une couleur plus foncée qu'à l'accoutumée. Ces selles noires peuvent également être le signe d'une perte de sang due à une hémorragie quelque part dans le tractus gastro-intestinal. Ce problème peut avoir diverses causes, comme un ulcère hémorragique, une maladie intestinale ou un cancer. Les selles noires sont un problème qu'il convient d'évoquer avec un médecin généraliste pour en déterminer la cause.

Qu'est-ce qui peut provoquer des selles jaunes ?

Une coloration jaune temporaire n'est pas inquiétante, mais si le phénomène persiste pendant plusieurs semaines, un examen s'impose. Les causes peuvent être de divers types : problèmes de foie, de vésicule biliaire ou encore de pancréas. Ces selles jaunes peuvent également être dues à d'autres facteurs, tels qu'un stress prolongé ou une infection intestinale.

Qu'est-ce qui peut provoquer la présence de sang rouge dans les selles ?

La présence de sang dans les selles peut résulter d'ulcères superficiels, d'hémorroïdes, de diverticules intestinaux enflammés ou d'ulcères dans l'intestin. Dans ce cas, la consultation d'un médecin généraliste s'impose pour en rechercher la cause.

