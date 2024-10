Quelles sont les caractéristiques du TDAH ?

Les caractéristiques du TDAH peuvent varier considérablement

Les symptômes du TDAH peuvent varier dans différents contextes et se manifester de différentes manières :

Difficulté à se concentrer dans un environnement bruyant ou en l'absence de motivation pour la tâche à accomplir.

Difficulté à rester longtemps assis, par exemple pour écouter un long exposé.

Difficulté à commencer une tâche.

Si vous souffrez de TDAH ou de la variante TDA, vous vous reconnaîtrez peut-être dans certaines des descriptions suivantes :

Pensées et idées qui se bousculent dans la tête.

Difficulté à commencer et à terminer des tâches.

Difficulté à suivre de longues instructions.

Difficulté à garder la notion du temps.

Difficulté à rester organisé.

Oubli fréquent d'objets.

Perte fréquente d'objets.

Report fréquent de ce que vous devez faire jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

Problèmes de sommeil et longues périodes sans fermer l’œil

Certaines personnes se reconnaissent également dans une ou plusieurs de ces descriptions :

Actions impulsives.

Grand besoin de bouger.

Trouble intérieur.

Difficulté à contrôler son humeur.

Difficulté à rester concentré en cas de lecture ou d'écriture.

Diagnostic du TDAH

Il n'existe pas de test unique pour le TDAH. Le diagnostic du TDAH doit se baser sur :

la persistance des symptômes

l'impact fonctionnel des difficultés dans la vie quotidienne

la présence de symptômes qui ne peuvent pas s'expliquer par une autre cause

des difficultés dans au moins deux environnements différents (par exemple aussi bien à la maison qu'à l'école ou au travail).

Le diagnostic officiel est toujours posé par un (pédo)psychiatre spécialisé dans le diagnostic du TDAH. Le diagnostic sera établi sur la base d'une évaluation pluridisciplinaire avec le psychiatre, qui, dans la plupart des cas, implique également un psychologue. Pour en savoir plus, consultez notre page de conseils sur le TDAH.

L'incapacité de fonctionner comme les autres et d'accomplir les mêmes tâches que les autres, sans aide, peut conduire à :

une faible estime de soi

la peur

la dépression

l'abus de substances

Les points forts du TDAH

Les personnes atteintes de TDAH peuvent aussi avoir des atouts que d'autres n'ont pas nécessairement :

Une grande persévérance et une grande motivation pour les choses qui les intéressent.

Un niveau d'activité plus élevé qui permet d'accomplir plus rapidement des tâches physiques ou très actives.

Plus d'imagination que les autres et un don pour trouver des solutions créatives.

Avec le temps, les personnes atteintes de TDAH trouvent souvent des solutions à des problèmes qui, en raison du TDAH, étaient difficiles à résoudre lorsqu'elles étaient enfants. Par ailleurs, l'hyperactivité diminue également avec l'âge chez certaines personnes. Les traits de caractère et côtés positifs qui peuvent être liés à leur TDAH sont de ce fait plus apparents avec l'âge.

Vous voulez en savoir plus sur le TDAH ?

Cette page de conseils sur le TDAH contient plus d'informations et de conseils sur les causes, le traitement et les questions fréquemment posées.