Consultez dès aujourd'hui un psychologue en ligne

4 mars 2024

Dans un monde de plus en plus digitalisé, la manière dont nous gérons notre santé mentale, elle aussi, évolue. Les psychologues en ligne ont de plus en plus la cote en Belgique, car ils constituent une option accessible et efficace pour les personnes qui ont besoin de soutien. Examinons la thérapie en ligne et la façon dont vous pouvez être mis en contact avec un psychologue en ligne grâce à l'app Doktr.

