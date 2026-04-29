Qu'est-ce qu'un psychologue clinicien ?

Un psychologue clinicien est un expert titulaire d'un master universitaire en psychologie, spécialisé dans la santé mentale et les troubles psychiques. Son travail repose sur la prévention, l’évaluation des difficultés psychologiques et la recherche de solutions adaptées. Un psychologue clinicien propose également une thérapie et un accompagnement aux personnes en souffrance psychique.

Que fait un psychologue clinicien ?

Le psychologue clinicien accompagne les personnes dans l'amélioration de leur bien-être mental. Cet accompagnement repose avant tout sur l’écoute active, la reconnaissance des difficultés vécues et une réflexion menée ensemble autour des difficultés rencontrées. La démarche se construit en collaboration, à l’aide de différentes approches telles que des techniques d'entretien, des exercices de relaxation et des stratégies de résolution de problèmes.

En parallèle, le psychologue clinicien aide à identifier et à traiter divers troubles psychiques, comme le burn-out, la dépression, les troubles anxieux et les traumatismes.

Quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre ?

La principale différence réside dans la prescription de médicaments.

Le psychiatre est un médecin spécialisé en psychiatrie. Il peut prescrire des médicaments et prend souvent en charge des troubles plus sévères, comme les troubles bipolaires, les dépressions graves ou la schizophrénie.

est un médecin spécialisé en psychiatrie. Il peut prescrire des médicaments et prend souvent en charge des troubles plus sévères, comme les troubles bipolaires, les dépressions graves ou la schizophrénie. Le psychologue clinicien ne prescrit pas de médicaments, mais propose un accompagnement approfondi et un suivi thérapeutique.

Les psychologues cliniciens et les psychiatres collaborent souvent au sein d'une équipe multidisciplinaire, par exemple dans les hôpitaux, les institutions psychiatriques et les cabinets de groupe. Dans le cadre de cette collaboration, les psychologues cliniciens assurent l'accompagnement et le suivi thérapeutique, tandis que les psychiatres se concentrent sur le diagnostic et la prescription de médicaments. Cette complémentarité permet d’offrir aux patients les meilleurs soins possibles.

L'accompagnement chez un psychologue clinicien se déroule généralement comme suit :

Prise de connaissance : ce premier entretien permet de voir si le contact passe bien et déterminer si le psychologue est la bonne personne pour vous aider.

: ce premier entretien permet de voir si le contact passe bien et déterminer si le psychologue est la bonne personne pour vous aider. Entretien approfondi : cette étape permet d’explorer vos préoccupations et difficultés, afin que le psychologue puisse mieux cerner votre situation et les facteurs en jeu.

: cette étape permet d’explorer vos préoccupations et difficultés, afin que le psychologue puisse mieux cerner votre situation et les facteurs en jeu. Plan de traitement : ensemble, vous déterminez l'approche, les objectifs et le nombre de séances, afin que le traitement réponde à vos besoins.

Quels sont les problèmes traités par un psychologue clinicien ?

Les psychologues cliniciens interviennent auprès de personnes confrontées à diverses difficultés psychologiques, notamment :

Troubles de l'humeur : dépression, troubles bipolaires

: dépression, troubles bipolaires Troubles anxieux : anxiété généralisée, attaques de panique, anxiété sociale, phobies

: anxiété généralisée, attaques de panique, anxiété sociale, phobies Traumatismes et stress post-traumatique (PTSD) : accompagnement après des événements de vie marquants

: accompagnement après des événements de vie marquants Deuil et perte : accompagnement dans les processus de deuil et de perte

: accompagnement dans les processus de deuil et de perte Difficultés relationnelles et familiales : conflits, problèmes de communication

: conflits, problèmes de communication Problèmes d’estime de soi et d’identité : insécurité, perfectionnisme

: insécurité, perfectionnisme Plaintes somatiques : troubles psychosomatiques (douleurs physiques sans cause médicale identifiable)

: troubles psychosomatiques (douleurs physiques sans cause médicale identifiable) Addictions

Que peut vous apporter Doktr ?

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