Huit conseils pour gérer votre stress au quotidien

Contrecarrez les hormones du stress

D'un point de vue physiologique, la récupération consiste à éliminer les hormones du stress présentes dans le corps. Les hormones libérées en cas de stress provoquent des tensions musculaires, un travail plus intense du cœur et des poumons ainsi qu'un ralentissement de la digestion. Un état bénéfique lorsque nous devons être concentrés et efficaces, mais qui, s'il se prolonge, malmène notre corps et augmente le risque de troubles du sommeil, de dépression, d'anxiété, d'inflammations chroniques, de démence, de maladies cardiovasculaires, et bien plus encore.

La récupération libère d'autres hormones, qui apaisent et procurent une vision plus positive de la vie.

Huit conseils pour gérer le stress

Voici quelques conseils qui vous aideront à trouver un meilleur équilibre en période de stress :

1. Soyez attentif à vos besoins de base. La meilleure façon de gérer son stress est d'être particulièrement attentif aux besoins élémentaires pour rester en bonne santé, comme dormir au moins sept heures par nuit et manger sainement et à intervalles réguliers. Ce sont véritablement les piliers pour vivre sainement.

2. Pratiquez une activité physique. L'étape suivante consiste à intégrer l'exercice physique dans votre routine. En période de stress, on est tenté de faire l'impasse sur le sport. Faites le contraire : privilégiez l'exercice physique et n'hésitez pas à ajouter une séance supplémentaire en cas de pic de stress dans votre vie. En savoir plus sur 6 conseils pour intégrer l'activité physique dans votre journée de travail.

3. Ne négligez pas vos proches. Un réseau social actif axé sur la famille et les amis est excellent pour la santé. Passez du temps avec vos proches. Vous résisterez ainsi mieux au stress.

4. Respirez profondément. Les exercices de respiration sont efficaces pour calmer l'ensemble du système nerveux. Lorsque vous respirez profondément, vous stimulez le nerf vague, qui joue un rôle central dans la régulation de la relaxation et de la récupération.

5. Faites des étirements. Les muscles sont plus tendus en cas de stress. Vous pouvez faire certains exercices simples pour étirer votre corps : inspirer profondément, tendre vos mains vers le haut puis les abaisser en expirant, etc.

6. Faites une promenade sportive. Pour nettoyer votre organisme après une pointe de stress, faites une marche rapide ou montez et descendez les escaliers pendant dix minutes. Si vous avez l'occasion de sortir et prendre l'air, vous bénéficierez d'une dose d'énergie supplémentaire grâce à la lumière du soleil.

7. Riez plus souvent ! Le rire est salvateur à bien des égards. Il réduit les hormones du stress et produit des émotions positives.

8. Écoutez une musique apaisante. Écouter une musique calme et agréable a un effet réparateur après un moment de stress.