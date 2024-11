Gérer le stress - conseils en période de stress

30 novembre 2024

Trop de choses à faire pour Noël ? Au point que le simple fait d'y penser rajoute encore une couche de stress ? Plus les symptômes sont graves, plus la voie de la guérison est longue. Le stress fait partie de la vie et nous sommes programmés pour y faire face. Voici quelques conseils pour mieux traverser les périodes de stress.