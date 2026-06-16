6 exercices pour renforcer le dos

Quelles sont les causes les plus courantes des douleurs lombaires ?

Les douleurs dorsales aiguës peuvent résulter d'un spasme musculaire, d'un claquage ou d'une surcharge musculaire. Cette situation survient classiquement lorsque vous avez adopté une mauvaise posture de travail, par exemple en soulevant un canapé ou un objet lourd avec le dos courbé et en torsion. Vous pouvez également ressentir des douleurs si vous êtes resté longtemps assis devant l'ordinateur sans changer de position.

Il arrive souvent aussi que votre dos soit insuffisamment entraîné, ce qui peut provoquer des douleurs lorsque vous soulevez des charges lourdes ou que vous adoptez une posture courbée.

Les maux de dos peuvent également avoir des causes plus graves et moins habituelles. Il est donc important de se faire examiner si la douleur ne disparaît pas au bout de quelques semaines, afin d'en identifier la cause sous-jacente et de recevoir le traitement adéquat.

Quand la consultation d'un médecin s'impose-t-elle en cas de maux de dos ?

Si les douleurs ne disparaissent pas après quelques jours et deviennent intenses au point d’affecter votre vie quotidienne, vous devez consulter un médecin. La même recommandation s’impose si vous souffrez de douleurs accompagnées de symptômes tels que de la fièvre, d'engourdissement ou de diminution de la sensibilité dans les jambes ou le bas-ventre, ou si votre fonction vésicale et intestinale est affectée.

Pourquoi a-t-on tendance à tarder à demander de l'aide en cas de mal de dos ?

Les gens pensent que le mal de dos va passer de lui-même et dans la plupart des cas, c'est effectivement le cas. Il est important, toutefois, de rester en mouvement, par exemple en faisant de courtes promenades. Il convient également d'éviter les postures inadaptées, comme rester assis trop longtemps dans la même position.

Quelques recettes pour réduire les risques de maux de dos

Une vie quotidienne active et un exercice physique régulier sont essentiels. Voici quelques exemples d'activités permettant de réduire les risques :

promenades

marche nordique

fitness

exercices de musculation

aquagym

Quelques exercices de renforcement du dos pour prévenir les douleurs

L'entraînement et le renforcement des muscles du tronc et du dos sont importants pour prévenir les douleurs dorsales.

Voici quelques exemples d'exercices de renforcement :

Élévation du bassin: Allongez-vous sur le dos. Placez la plante des pieds sur le sol et les bras en diagonale vers l’extérieur. Contractez les muscles abdominaux et fessiers. Soulevez le bassin du sol jusqu'à ce que vous reposiez sur les omoplates, maintenez la position pendant 2 secondes et redescendez. Vous pouvez légèrement augmenter la difficulté de l’exercice en posant les bras sur la poitrine ou avec un seul pied au sol pendant l’exercice. Abaissement de la jambe: Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les bras tendus sur les côtés. Laissez descendre les jambes sur le côté et utilisez les abdominaux pour les remonter, tout en appuyant le bas du dos contre le sol. Sentez comment votre dos est soutenu lorsque vous faites passer les jambes d'un côté à l'autre. Cambrure: Mettez-vous à quatre pattes, genoux à terre. Respirez profondément et maintenez la position pendant 1 à 2 secondes. Ensuite, cambrez le dos et maintenez cette position pendant 2 secondes. Lever en diagonale: Mettez-vous à quatre pattes, genoux à terre. Tendez et stabilisez le ventre et le bas du dos. Tendez alternativement un bras et la jambe opposée jusqu'à ce qu'ils s’inscrivent dans le prolongement de votre corps. Gardez le bassin et le bas du dos immobiles pendant toute la durée du mouvement. Répétez l’exercice avec l'autre bras et l'autre jambe. Extension des jambes vers l'arrière: Allongez-vous sur le dos, les hanches et les genoux formant un angle de 90°. Contractez le ventre et appuyez le bas du dos contre le sol. Tendez une jambe. Inspirez, pliez et soulevez la jambe jusqu'à la position de départ, en tendant l'autre jambe. Évitez de creuser le dos. Évitez de tenter de descendre la jambe trop loin tout en gardant le bas du dos au sol. Planche: Mettez-vous à quatre pattes en appui sur les orteils et les coudes, en maintenant le dos droit. Trouvez un bon équilibre et maintenez la position pendant 20 à 30 secondes. Reposez-vous un instant et recommencez. Si vous trouvez l’exercice trop difficile à exécuter, vous pouvez prendre appui sur les genoux plutôt que sur les orteils.

À qui les exercices conviennent-ils et dans quels cas ne conviennent-ils pas ?

Les exercices conviennent à la plupart des personnes souffrant de douleurs lombaires. Ce sont de bons exercices de base pour entraîner la stabilité et la mobilité des muscles du tronc et du dos.

Les exercices ne sont pas adaptés si la douleur devient très intense pendant l'exercice. Une légère douleur pendant l'exercice est acceptable si elle est ressentie comme telle. Si les exercices aggravent la douleur et qu'elle s'intensifie avec le temps, vous devez les arrêter. Contactez dans ce cas dès que possible un kinésithérapeute pour une évaluation de vos maux de dos, un diagnostic et le début d'une rééducation personnalisée.

Au bout de combien de temps commencerez-vous à vous sentir mieux ?

Chaque situation est individuelle, mais on constate généralement une amélioration après quelques semaines. Si tel n'est pas le cas, contactez un kinésithérapeute pour une évaluation et un diagnostic.

Vos problèmes de dos persistent ou vous avez des doutes sur leur cause ? Grâce à Doktr, vous pouvez rapidement entrer en contact avec un médecin généraliste reconnu pour obtenir des conseils et une première évaluation. Si nécessaire, vous serez orienté vers un examen plus approfondi ou un kinésithérapeute afin de recevoir rapidement les soins appropriés.

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