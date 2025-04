La douleur lombaire, c'est quoi ?

La douleur lombaire désigne toutes les douleurs ressenties dans le bas du dos.

Il en existe différentes formes :

Lumbago : douleur lombaire aiguë, communément appelée "tour de rein".

: douleur lombaire aiguë, communément appelée "tour de rein". Lombalgie chronique : douleur lombaire persistante.

La douleur lombaire est une douleur fréquente. Elle n'est généralement pas grave.

Souvent, la douleur disparaît d'elle-même sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Néanmoins parfois, elle peut durer plus longtemps et nécessiter plus d'attention.

Conseils en cas de douleur lombaire. Vous souffrez de douleurs lombaires ? Consultez rapidement un médecin généraliste en ligne via l'app Doktr. Sans rendez-vous.

Quelles sont les causes des douleurs lombaires ?

Le bas du dos, également appelé rachis lombaire, est une zone où les douleurs sont fréquentes. Elles peuvent avoir plusieurs causes, notamment une mauvaise posture au travail ou un effort excessif :

Une position assise prolongée, par exemple devant un ordinateur

Le soulèvement d’une charge lourde

Le soulèvement d’un objet en position courbée ou tordue

Le sport

La douleur lombaire peut également être causée par des affections médicales, telles que :

Spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew)

Hernie

Tension musculaire

Traumatisme, par exemple, claquage musculaire

Spondylose (arthrose du dos)

Pendant la grossesse, des douleurs lombaires peuvent également apparaître en raison du poids supplémentaire, d'une posture modifiée ou d'un affaiblissement des ligaments. Dans de très rares cas, la douleur lombaire résulte de métastases squelettiques causées par un cancer métastatique.

La douleur lombaire peut parfois être le signe d'une maladie grave, surtout si elle s'accompagne de fièvre. Les autres symptômes incluent une sensation générale de léthargie, un amaigrissement et un mal-être.

Si vous présentez ces symptômes, consultez un médecin afin d'en rechercher la cause.

La douleur lombaire est un terme général qui englobe différents types de symptômes. Par exemple, la douleur peut être lancinante, coupante, pulsatile ou irradiante. Elle peut survenir lors de certains mouvements ou être constante.

Une forme courante de douleur lombaire est la douleur qui s'aggrave en cas d'effort excessif ou de fatigue . Par exemple, une douleur légère qui s'aggrave progressivement au cours d'une longue journée de travail, mais qui diminue lorsque vous vous allongez sur le dos pour vous reposer. Cette douleur peut souvent être atténuée en faisant attention à sa posture, en prenant des pauses régulières et en exerçant les muscles du dos.

Une autre forme de douleur lombaire est la douleur qui s'aggrave lors de certains mouvements. Ce type de douleur peut être causé par plusieurs affections sous-jacentes, chacune d'entre elles donnant lieu à ses propres symptômes.

Traitement de la douleur lombaire

Le traitement dépend de la cause sous-jacente. Si le mal de dos est causé par une maladie, le traitement ciblera cette cause, ce qui peut soulager le mal de dos.

Pour les maux de dos sans lien avec une maladie spécifique ou les maux de dos d’origine posturale, un kinésithérapeute peut vous aider. Des séances de kinésithérapie peuvent aider à soulager la douleur et à apprendre à adopter les bons mouvements ainsi que les bonnes postures.

Quand consulter un médecin ?

Il est important de consulter un médecin dans les situations suivantes :

Si un enfant a mal au dos.

Si votre mal de dos se prolonge au-delà de deux ou trois semaines, surtout si vous avez plus de 55 ans.

En cas de douleurs dorsales associées à une perte de poids, surtout si vous avez des antécédents de cancer.

Adressez-vous directement aux urgences si :

Vous avez mal au dos après un accident ou une chute.

Vous ressentez des engourdissements dans les jambes ou autour des organes génitaux en plus des douleurs dorsales.

Vous avez une sensation de faiblesse dans les jambes en plus des douleurs dorsales.

Vous avez des douleurs dorsales associées à de la fièvre et/ou des frissons.

Grâce à l’app Doktr , vous pouvez rapidement parler, par vidéo, à un médecin généraliste agréé, sans rendez-vous. Le médecin évaluera les symptômes, vous donnera des conseils et, si nécessaire, vous orientera vers un kinésithérapeute.

Obtenez de l’aide dans l’app Doktr

Questions fréquemment posées

Quels sont les exercices qui aident à lutter contre les douleurs lombaires ? Les exercices ne soulagent généralement pas la douleur immédiatement, mais ils permettent de détendre les muscles contractés et de renforcer les muscles dorsaux et abdominaux. Ces exercices pourront empêcher la douleur de réapparaître par la suite. Effectuez chaque exercice cinq à dix fois à raison de deux séances par jour. Exercices d'étirement du bas du dos 1. Allongez-vous sur le dos, ramenez un genou plié vers votre poitrine et maintenez la position pendant 30 secondes. Répétez cette posture avec l'autre jambe. 2. Essayez de creuser votre dos le plus possible en poussant le ventre vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Relâchez la position. Effectuez cet exercice en position allongée, assise ou à quatre pattes. 3. Allongez-vous sur le dos et fléchissez vos genoux. Basculez ensuite vos genoux de gauche à droite tout en gardant vos épaules au sol. Exercices de renforcement musculaire 1. Muscles abdominaux : allongez-vous sur le dos. Soulevez le haut du corps et touchez vos genoux. Maintenez cette position aussi longtemps que possible. 2. Muscles dorsaux : allongez-vous sur le ventre. Levez vos bras et vos jambes et maintenez cette position.

Lire plus