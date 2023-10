Dépression saisonnière (TAS)

Qu'est-ce que la dépression saisonnière ?

Certaines personnes souffrent de dépression associée à la quantité de lumière à laquelle elles sont exposées. Les symptômes commencent et se terminent à peu près à la même période chaque année. Ce phénomène est également connu sous le nom de trouble affectif saisonnier (TAS) ou de dépression saisonnière. Le diagnostic n'est posé que lorsque les symptômes se manifestent pendant au moins deux années consécutives.

Le plus souvent, les symptômes apparaissent à l'automne, persistent pendant les mois d'hiver et disparaissent lorsque reviennent les beaux jours au printemps.

Quelles sont les causes de la dépression saisonnière ?

Aucune raison n'explique pourquoi certaines personnes en souffrent plutôt que d'autres, mais il semble y avoir un lien avec les changements importants qui interviennent en termes d'heures d'ensoleillement. Ce diagnostic est ainsi rarement établi dans les pays proches de l'équateur et plus fréquent dans les pays situés au nord ou au sud.

En automne, la nuit tombe plus tôt. Le soleil se lève également plus tard et sa lumière est moins vive. Le corps s'adapte à cette situation en produisant l'hormone de la mélatonine. Cela affecte le rythme du jour et de la nuit (horloge biologique), le sommeil et l'humeur.

La maladie se déclare généralement chez les jeunes atteignant l'âge adulte.

Quels sont les symptômes de la dépression saisonnière ?

Les symptômes d’une dépression saisonnière sont similaires à ceux d’une dépression ordinaire.

Ces symptômes sont notamment :

Irritabilité (presque) tous les jours

Problèmes de concentration

Faible niveau d'énergie

Difficulté à accomplir certaines choses

Sentiments de désespoir, d'inutilité ou de honte

Affaiblissement du système immunitaire augmentant la vulnérabilité aux maladies

Désintérêt pour les choses qui semblent intéressantes en temps normal

Une distinction importante est que la dépression saisonnière commence et se termine à peu près à la même période chaque année.

Symptômes de la dépression hivernale

Les symptômes suivants se manifestent souvent lors de dépressions survenant à l'automne et se poursuivant en hiver :

Besoin accru de sommeil et difficulté à se lever le matin, même après une longue nuit de sommeil

Fringales accrues et plus grande envie de sucres et de glucides

Prise de poids

Sensation d'extrême fatigue et de manque d'énergie

Que pouvez-vous faire vous-même contre le TAS ?

Lorsque l’irritabilité se transforme en dépression, il est important de se faire soigner. Vous ne pouvez pas traiter seul tous vos symptômes. Il existe de l'aide disponible, faites-y appel.

Les personnes souffrant de dépression sont plus susceptibles de perdre leurs habitudes quotidiennes, ce qui aggrave les problèmes. Souvent, elles deviennent plus passives dans la vie de tous les jours. On a tôt fait de penser qu'il suffit de laisser la dépression s'atténuer. Mais en fait, cela ne fait qu'aggraver la dépression.

De nombreuses personnes restent postées derrière des écrans d'ordinateurs ou de smartphones, et ont du mal à être actives. Ce manque d'énergie peut nous amener à renoncer à certaines activités qui nous font habituellement plaisir. Céder momentanément à cette passivité peut faire du bien, mais n'apporte pas d'énergie positive à long terme. En effet, cela risque de déboucher sur une spirale vicieuse de passivité et de dépression croissantes.

Voici quelques remèdes à envisager :

Lumière du soleil. Il est très important de sortir tous les jours pendant les heures de clarté. De préférence en combinaison avec une activité physique, telle que la marche.

Il est très important de sortir tous les jours pendant les heures de clarté. De préférence en combinaison avec une activité physique, telle que la marche. Activité physique. Faites des exercices physiques réguliers, au moins trente minutes trois fois par semaine, de préférence en plein air.

Faites des exercices physiques réguliers, au moins trente minutes trois fois par semaine, de préférence en plein air. Pas de consommation d'alcool. L'alcool peut aggraver les symptômes.

L'alcool peut aggraver les symptômes. Repas réguliers. Mangez régulièrement et essayez de conserver des habitudes alimentaires saines.

Mangez régulièrement et essayez de conserver des habitudes alimentaires saines. Routines de sommeil. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour.

Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour. Dialogue avec vos proches. Parlez de ce que vous ressentez et recherchez le soutien de votre entourage.

Traitement du trouble affectif saisonnier (TAS)

La dépression classique est traitée par une thérapie comportementale. Parfois, on peut également recourir à un traitement médicamenteux. L'objectif du traitement est d'améliorer la qualité de vie des personnes concernées et de veiller à ce qu'elles puissent à nouveau fonctionner correctement. Les mesures à prendre soi-même ont également un impact important.

La luminothérapie est utilisée pour traiter la dépression hivernale. Dans le cadre de la luminothérapie, vous vous exposez à la lumière d'une lampe spéciale pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Sa lumière est plus intense que celle d'une lampe ordinaire, mais moins intense qu'à l'extérieur lors d'une journée ensoleillée. Pendant le traitement, vous pouvez lire ou regarder la télévision, par exemple. Les preuves scientifiques de son efficacité sont limitées, mais l'expérience de la luminothérapie varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes constatent rapidement une amélioration.

Quand faut-il consulter un médecin ?

Si vous pensez que vous ou l'un de vos proches souffrez de dépression saisonnière, il est préférable de consulter un médecin.

Les médecins belges agréés sur l'app Doktr peuvent vous aider à évaluer les symptômes et vous prodiguer des conseils. S'ils le jugent nécessaire, ils prescriront des médicaments. Ils peuvent également vous conseiller de consulter un psychologue.

Obtenir de l'aide avec l'app Doktr