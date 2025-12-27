9 tips waarmee je sporten wél volhoudt
26 december 2025
Regelmatig sporten is essentieel om je goed te voelen, maar het daadwerkelijk volhouden kan een uitdaging zijn. Het geheim? Een stevige routine. Met deze 9 tips bouw je een trainingsroutine op die werkt én blijft hangen.
Waarom een routine zo belangrijk is
De beste manier om regelmatig te blijven sporten, is door er een gewoonte van te maken. Dat helpt je ook op dagen waarop je gestrest of moe bent. “Just do it” klinkt cliché, maar er zit een kern van waarheid in – al vraagt het wel wat planning en voorbereiding.
Zo stel je een trainingsroutine op
Routines invoeren vraagt tijd, maar als je ze eenmaal hebt, zijn ze moeilijk te doorbreken. Daarom delen we onze beste tips voor een duurzame sportroutine.
1. Analyseer je gedrag
Denk na over je huidige gewoontes. Waar en wanneer sport je het liefst: thuis, buiten of op de sportschool? Welke training vind je leuk? Ben je een ochtend- of een avondmens? En welk ambitieniveau past bij je huidige leven? Hoe beter je dit in kaart brengt, hoe groter de kans dat je nieuwe routine ook écht werkt.
2. Alleen sta je sterk, samen blijf je gemotiveerd
Als je alleen sport, heb je alles zelf in de hand – dat maakt het makkelijker om je aan je planning te houden. Tegelijkertijd kan trainen met anderen een goede stimulans zijn, zeker als je meeloopt in het ritme van iemand met een vaste routine. Kies wat voor jou het beste werkt.
3. Leg de lat bewust laag
Het doel is om een routine te vinden die je lang kunt volhouden. De meest gemaakte fout: in het begin te hard van stapel lopen. Begin liever klein, zeker als je van niets start. Eén keer per week sporten is een prima begin. Laat die routine eerst inslijten en breid dan pas uit. Kleine stapjes zijn de sleutel tot blijvend succes.
4. Maak een planning die bij je week past
Kijk welke momenten in je week ruimte bieden. Kies tijdstippen waarover je zelf de controle hebt en die niet zomaar door anderen kunnen worden volgepland. Dat kan bijvoorbeeld 30 minuten vlak voor het ontbijt zijn, tijdens de lunch of op weg naar huis. Zet ze in je agenda – zo wordt sport een vast onderdeel van je ritme.
5. Zet de routine op de eerste plaats
Veel weerstand? Begin simpel: kies een vast moment, trek je sportkleren aan, ga naar de sportschool en doe vijf minuten een oefening naar keuze. Of trek je loopschoenen aan en ga naar buiten. Zodra de routine er is, volgt de training vanzelf. Zo doe je vanzelf steeds wat meer, zonder erbij stil te staan.
6. Gebruik je dagelijkse verplaatsingen
Een slimme manier om beweging in je dagelijkse routine te verwerken, is door gebruik te maken van je dagelijkse verplaatsingen om te wandelen, te fietsen of een stuk te lopen.
7. Pak je sporttas vooraf in
Zorg voor sportkleding waarin je je goed voelt en een geschikte tas. Pak je tas vooraf in en zet hem klaar.
8. Maak zo min mogelijk uitzonderingen
Routine werkt alleen als je er prioriteit aan geeft. Eén gemiste training worden er al snel meer. Maak zo min mogelijk uitzonderingen om de routine te verankeren.
9. Vraag om steun
Een duwtje in de rug van familie of vrienden helpt op dagen dat het tegenzit. Deel je doelen en laat je aanmoedigen – dat motiveert meer dan je denkt.
Hoe kan Doktr je helpen?
Blessures of nood aan begeleiding om vaker te bewegen en gezonder te leven? Met de Doktr-app raadpleeg je eenvoudig een online huisarts, gewoon vanuit je zetel.
Naast advies bij blessures kun je er ook terecht voor advies over leefstijl en gewichtsbeheersing. De arts helpt je stap voor stap met kleine, haalbare aanpassingen. Zo worden bewegen en een gezonde routine een stuk makkelijker vol te houden.
Doktr is geen spoeddienst
De huisartsen via de Doktr-app kunnen alleen hulp bieden bij primaire medische of psychologische vragen die geen spoedeisende hulp of ziekenhuisopname vereisen. Indien je een dringende ziekenhuisopname nodig hebt, bel dan naar 112.