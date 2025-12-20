Waarom is afvallen zo moeilijk?
19 december 2025
Gewicht verliezen is zelden zo eenvoudig als gewoon beslissen om minder te eten of meer te bewegen. Steeds meer mensen beseffen dat lichaamsgewicht door veel meer wordt beïnvloed dan alleen wilskracht en discipline. Filip Saxena, specialist in algemene geneeskunde, beantwoordt vragen over gewichtsverlies.
Wat helpt écht om af te vallen?
Het belangrijkste is een verandering die vol te houden is op lange termijn. Voor velen betekent dat een combinatie van gezond eten, voldoende beweging en een aangepaste levensstijl. Maar we weten ook dat dit niet altijd volstaat. Onderzoek toont aan dat de biologie van je lichaam, zoals hongerhormonen en je stofwisseling, een grote rol speelt. Daarom kan het waardevol zijn om hulp te krijgen bij het vinden van de aanpak die bij jou past.
Waarom hebben sommige mensen veel meer moeite met afvallen?
Dat komt door een combinatie van genetische factoren, hormonen en hoe je lichaam reageert op caloriebeperking. Het lichaam is slim en doet er alles aan om je gewicht stabiel te houden. Bij gewichtsverlies daalt je stofwisseling en neemt je hongergevoel toe. Voor sommige mensen wordt het daardoor bijna onmogelijk om op eigen kracht gewicht te verliezen. In zulke gevallen kan ondersteuning echt het verschil maken.
Klopt het dat je gemakkelijker aankomt tijdens de menopauze?
Ja, dat merken veel mensen. Tijdens de menopauze verschuift je hormoonbalans, wat je stofwisseling en de verdeling van vet in je lichaam kan beïnvloeden. Zelfs als je blijft eten en bewegen als vroeger, kun je toch aankomen. Professionele begeleiding kan helpen om je levensstijl en eventuele andere factoren onder de loep te nemen.
Hoeveel moet je afvallen om je gezondheid te verbeteren?
Een gewichtsverlies van 5 tot 10 procent kan al grote gezondheidseffecten hebben, zoals betere bloedsuikerwaarden en een lagere bloeddruk. Het draait niet om een specifiek cijfer op de weegschaal, maar om een gewicht waarbij je lichaam beter functioneert en jij je goed voelt. We kijken altijd naar het volledige gezondheidsbeeld.
Wanneer is het tijd om hulp te zoeken?
Wanneer je al van alles geprobeerd hebt en het niet lukt of wanneer je gewicht een negatieve invloed heeft op je gezondheid of welzijn, is het goed om contact op te nemen met een huisarts.
Hoe kan Doktr je helpen?
Afvallen kan lastig zijn, zeker als je er alleen voor staat. Met de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende huisarts. Samen bekijken jullie wat je nodig hebt om gezond en duurzaam af te vallen.
Indien nodig kan de huisarts je ook doorverwijzen naar een diëtist, psycholoog of specialist voor verdere begeleiding.
