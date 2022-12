RSV (Respiratoir Syncytieel Virus)

De arts of verpleegkundige van je kind kan aan de hand van de symptomen vaststellen of je kind bronchiolitis heeft.

In sommige gevallen doen ze testen om de oorzaak te achterhalen. Deze testen kunnen dan ook vastleggen of je kind RSV heeft of een andere virale infectie zoals de griep of de COVID-19.

Meestal gaat het hier om een mond uitstrijkje of een bloedtest om het aantal witte bloedcellen te controleren en te zoeken naar virussen.

Bij ernstige RSV-gevallen die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, kan aanvullend onderzoek nodig zijn. Beeldvormend onderzoek, zoals een röntgenfoto van de borstkas of een CT-scan voor eventuele longcomplicaties. Bloed- en urinekweken kunnen nodig zijn als zuigelingen erg ziek zijn, omdat RSV-gerelateerde bronchiolitis kan voorkomen in combinatie met een urineweginfectie bij pasgeborenen.