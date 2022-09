De meest voorkomende oorzaak van sinusitis (sinusite in de volksmond) of een bijholteontsteking, is een verkoudheid die zich uitbreidt van de neus naar de sinussen. De verkoudheid veroorzaakt een verstopte neus en gezwollen slijmvliezen in de neus en de sinussen. Door de zwelling wordt het voor het lichaam moeilijker om het slijm in de slijmvliezen af te voeren. Virussen of bacteriën kunnen daardoor achterblijven en in de sinussen een ontsteking veroorzaken.

Ontsteking van de sinussen kan ook het gevolg zijn van het opzwellen van de slijmvliezen in de neus en het opzwellen van de sinussen om andere redenen, zoals allergieën of roken. Een andere minder voorkomende oorzaak van ernstige sinus infectie bij volwassenen kan een geïnfecteerde tand in de bovenkaak zijn. Dan kan de infectie zich verspreiden naar de sinus die zich het dichtst bij de tand bevindt.