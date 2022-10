Het mazelenvirus is een heel besmettelijk virus. Iemand die besmet is heeft het virus in de neus, mond en keel zitten en kan via druppeltjes andere personen besmetten. Het kan ook via handen of voorwerpen van de ene persoon naar de andere worden overgebracht.

Twee dagen voordat de klachten optreden is een persoon al besmettelijk, en na het verschijnen van de vlekjes blijft je kind nog 4 dagen besmettelijk.