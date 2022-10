Het virus is besmettelijk en kan zich verspreiden via druppeltjes, bijvoorbeeld door hoesten of niezen. Na besmetting kan het tot twee weken duren voordat je kind vlekjes krijgt.

Je kind kan het virus doorgeven aan anderen in de week voordat de vlekjes verschijnen. Vanaf het moment dat de vlekjes aanwezig zijn kan het virus niet meer worden doorgegeven.

Als je kind de ziekte heeft gehad, dan heeft het antistoffen tegen de ziekte en kan je kind niet meer opnieuw ziek worden.

De meeste volwassenen zijn beschermd tegen de ziekte, doordat ze als kind de vijfde ziekte hebben doorgemaakt.