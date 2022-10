De zesde ziekte (roseola)

Het virus is besmettelijk en kan zich verspreiden via druppeltjes in de lucht; bijvoorbeeld door hoesten, niezen en praten.

Na besmetting duurt het 1-2 weken voordat je kind ziek wordt.

Je kind is besmettelijk naar anderen toe zodra de koorts opkomt en totdat de vlekjes helemaal weg zijn.

Een tweede keer de ziekte doormaken is zeldzaam.