Bof (dikoor)

Het bofvirus is heel besmettelijk. Het virus verspreidt zich via speekseldruppeltjes in de lucht (vooral door hoesten en praten). Het kan ook verspreid worden via direct contact met speeksel van een besmet persoon, bijvoorbeeld via handen of besmet materiaal.

Eens besmet duurt het 2 tot 3 weken vooraleer er klachten optreden. Je kind is ook al besmettelijk voor anderen nog voordat er symptomen zijn opgetreden. De besmettelijkheid begint 2 dagen voor de wang opzwelt tot 5 dagen erna.

Als je kind gevaccineerd is bestaat er slechts een kleine kans dat je kind erg ziek wordt na contact met een kind met bof.