Rubella (rodehond)

Het rubella virus is een besmettelijk virus. Het virus zit in druppeltjes en verspreidt zich via de lucht vooral door hoesten/niezen of praten. Het kan ook worden doorgegeven via handen of voorwerpen.

Na besmetting duurt het 2 tot 3 weken voordat je kind ziek wordt. Maar niet iedereen die besmet is wordt ziek, de helft ervaart geen klachten.

Je kind is besmettelijk 10 dagen voordat de rode vlekjes verschijnen tot 7 dagen erna.