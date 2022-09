De meeste mensen krijgen ooit wel eens pijn in de buik die vervolgens vanzelf weer verdwijnt. Als je echter lange tijd buikpijn of buikkrampen hebt, de klachten erger worden of de pijn regelmatig terugkeert, is het belangrijk om de juiste behandeling te krijgen. Heb je bovendien vaak buikpijn na het eten, dan kan er een probleem zijn van de maag of kan er een voedselallergie of –intolerantie meespelen.