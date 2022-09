Een zo groot mogelijk deel van de bevolking vaccineren tegen COVID-19 is de beste manier om de pandemie onder controle te krijgen. Wie volledig gevaccineerd is, heeft een sterk verminderd risico op ernstige ziekte door besmetting met het virus. Een besmetting met COVID-19 kan namelijk erg gevaarlijk zijn. Ook jonge mensen kunnen erg ziek worden of langdurige klachten krijgen. Door je te laten vaccineren, bescherm je niet alleen jezelf maar ook de mensen met wie je in contact komt. Het vaccin zorgt er namelijk voor dat je veel minder besmettelijk bent wanneer je toch in contact zou komen met het virus.