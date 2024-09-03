Doktr est un service de santé innovant qui rend les soins accessibles à tous. Sur cette page, vous trouverez une variété de ressources pour démarrer votre parcours santé en toute confiance.

À la recherche d'un soutien plus personnalisé ? Proximus vous offre la possibilité de rencontrer gratuitement un PersonalGuide@Work. Si nécessaire, cette personne pourra aussi vous mettre en contact avec un psychologue via l’app Doktr, dans le cadre d’un parcours de soutien gratuit.

Vous pouvez aussi consulter directement un médecin ou un psychologue via l’app Doktr dans le cadre d’une consultation vidéo. Ces consultations sont alors à votre charge, mais elles peuvent être d’un grand secours quand on en a besoin.