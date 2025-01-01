Saviez-vous que PersonalGuide@Work et Doktr unissent leurs forces pour vous aider à prendre soin de votre bien-être ? Si votre PersonalGuide@Work pense qu’un suivi professionnel vous ferait du bien, il peut vous mettre en contact avec un psychologue dans le cadre d’un parcours de soins adapté.

Pour en savoir plus sur cette collaboration, cliquez ici.

Bien entendu, vous pouvez toujours contacter directement Doktr si vous souhaitez parler à un psychologue ou consulter un médecin généraliste. Gardez toutefois en tête que ces consultations sont à votre charge.

Et surtout, n’oubliez pas : nous sommes là pour vous, prêts à vous épauler à tout moment ! 💚