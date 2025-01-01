PersonalGuide@Work
Nous sommes là pour vous aider !
Nous sommes une équipe motivée de consultants sociaux (anciennement SUN), à votre disposition pour vous accompagner dans les défis que vous rencontrez, tant sur le plan professionnel que personnel.
- Soutien personnel : stress, burn-out, comportements indésirables ou problèmes d'ordre privé ?
- Soutien professionnel : vous avez l’impression de faire du sur place dans votre carrière ou dans votre emploi actuel, ou vous avez du mal à équilibrer vie professionnelle et vie privée ?
- Intervention de crise : en cas de perte d'un être cher, d'agression au travail, d'accident ou de maladie.
Quelle que soit la nature de votre entretien, PersonalGuide@Work est là pour vous aider. Et rassurez-vous : tous nos échanges sont strictement confidentiels.
Collaboration entre PersonalGuide@Work et Doktr
Saviez-vous que PersonalGuide@Work et Doktr unissent leurs forces pour vous aider à prendre soin de votre bien-être ? Si votre PersonalGuide@Work pense qu’un suivi professionnel vous ferait du bien, il peut vous mettre en contact avec un psychologue dans le cadre d’un parcours de soins adapté.
Pour en savoir plus sur cette collaboration, cliquez ici.
Bien entendu, vous pouvez toujours contacter directement Doktr si vous souhaitez parler à un psychologue ou consulter un médecin généraliste. Gardez toutefois en tête que ces consultations sont à votre charge.
Et surtout, n’oubliez pas : nous sommes là pour vous, prêts à vous épauler à tout moment ! 💚
Doktr n’est pas une salle d’urgence
L'aide offerte par les prestataires de soins de santé concerne uniquement des questions d'ordre médical ou psychologique et ne nécessitant pas de soins d'urgence ou d'hospitalisation. Si vous devez être hospitalisé d'urgence, appelez le 112.