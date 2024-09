L'introduction avec un psychologue dure généralement 15 minutes par appel vidéo. Pendant ce temps, le psychologue vous expliquera son approche et ses méthodes de travail. Vous aurez également l'occasion de dire ce que vous souhaitez aborder. C'est l'occasion de voir s'il y a une bonne entente entre vous et le psychologue. Si vous vous sentez à l'aise et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez planifier une première consultation après l'introduction pour commencer à travailler ensemble sur vos objectifs.