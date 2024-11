Ma mutuelle rembourse-t-elle mes séances de psy ?

Voici un aperçu des différentes mutuelles en Wallonie et des conditions d'intervention dans les soins psychologiques en 2024. Pour toute question spécifique concernant le remboursement, nous vous conseillons de contacter directement votre mutuelle.

Solidaris Wallonie

Doktr collabore avec Solidaris Wallonie pour rendre les soins psychologiques plus accessibles et plus abordables. Vous bénéficiez automatiquement d'une réduction de 20 euros par séance via l'app Doktr, sans aucune démarche à effectuer.

Conditions : intervention de 20 euros par séance, à concurrence de 400 euros par an.

Pour plus d'informations, consultez le site de Solidaris Wallonie ou le site de Doktr .

Solidaris Brabant

Conditions : remboursement de 20 euros par séance chez un psy, à concurrence de 160 euros par an (soit 8 séances par année civile).

Comment demander le remboursement ?

Faites remplir le formulaire de remboursement par le psychologue et renvoyez-le en ligne ou par courrier à Solidaris Brabant.

Pour plus d'informations, consultez le site de Solidaris Brabant .

Partenamut

Conditions : remboursement jusqu'à 320 euros par an, à concurrence de 20 euros par séance (maximum 16 séances par an).

Comment demander le remboursement ?

Faites remplir le formulaire de remboursement par votre psychologue et renvoyez-le en ligne ou par courrier à Partenamut.

Pour plus d'informations, consultez le site de Partenamut .

Mutualité Chrétienne (MC)

Conditions : jusqu'à 20 euros de remboursement par séance, à concurrence de 360 euros par an et par personne.

Comment demander le remboursement ?

Remplissez le formulaire de remboursement et renvoyez-le signé à la MC (dans une boîte aux lettres MC ou via l'app Ma MC ).

Pour plus d'informations, consultez le site de la MC .

La Mutualité Neutre

Conditions : remboursement jusqu'à 180 euros à concurrence de 12 séances par an (soit 15 euros par séance).

Comment demander le remboursement ?

Remplissez le formulaire de remboursement et renvoyez-le en ligne à la Mutualité Neutre.

Pour plus d'informations, consultez le site de la Mutualité Neutre .

ML Mutplus

Conditions : remboursement de 20 euros par séance chez un psychologue ou un psychothérapeute. De plus, vous bénéficiez d'une réduction de 60 % sur le prix d'un cours de méditation pleine conscience. Vous pouvez combiner les deux formes de thérapie (accompagnement psychologique et méditation pleine conscience), mais le remboursement total ne dépassera jamais 160 euros par année civile.

Comment demander un remboursement ?

Remettez le formulaire de remboursement complété à votre mutuelle ou transmettez la facture avec les données d'identification du psychologue, la date et le coût.

Pour plus d'informations, consultez le site de ML Mutplus .

Mutualia

Conditions : remboursement de 20 euros par séance à concurrence de 6 séances par an.

Comment demander un remboursement ?

Remplissez le formulaire de remboursement et renvoyez-le en ligne à Mutualia.

Pour plus d'informations, consultez le site de Mutualia .

La Mutualité Socialiste du Luxembourg

Conditions : jusqu'à 20 euros de remboursement par consultation avec un psychologue agréé, à concurrence de 360 euros par an.

Comment demander le remboursement ?

Remplissez le formulaire de remboursement et renvoyez-le à la Mutualité Socialiste du Luxembourg.

Pour plus d'informations, consultez le site de la Mutualité Socialiste du Luxembourg .

Votre situation est spécifique ? Contactez votre mutuelle.