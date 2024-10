Non, l'appel est établi via une app seulement du côté client. Côté psychologue, vous gérez vos consultations vidéo via une plateforme à laquelle vous pouvez accéder via votre navigateur internet. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. La plateforme pour psychologue est compatible avec les navigateurs internet les plus courants (c'est-à-dire : Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer).