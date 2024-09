En tant que médecin généraliste, vous décidez du moment où la consultation vidéo commence. Soit vous avez déjà un rendez-vous avec le patient et vous pouvez l'appeler vous-même via l'app, soit le patient envoie une demande une consultation, qu'il vous appartient d'accepter ou de refuser. Lorsque la consultation a lieu via notre app, vous pouvez être sûr, en tant que médecin, que le patient ne manquera pas votre appel et qu'il dispose d'une bonne caméra et d'un bon micro. En outre, vous savez avec certitude qui est le patient en face de vous, car tout le monde doit se connecter via itsme®.