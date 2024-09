Si votre médecin ne travaille pas avec la plateforme Doktr ou n'est pas disponible, vous pouvez soit décider d'attendre que votre médecin soit disponible, soit choisir de consulter un médecin immédiatement disponible. Ne vous inquiétez pas, tous les médecins sont qualifiés, accrédités et soigneusement sélectionnés pour leurs connaissances médicales et numériques. Vous pouvez donc être assuré(e) d'une qualité élevée et constante.

Souhaitez-vous dans le futur pouvoir parler à votre propre médecin via l'application Doktr ? Vous pouvez alors facilement l'inviter en cliquant sur ce lien Nous avons énuméré les principaux avantages pour le médecin et le patient. Il vous suffit simplement d'indiquer l'adresse électronique de votre médecin et de l'envoyer. 📧