La pilule contraceptive d'urgence réduit considérablement le risque de tomber enceinte après un rapport sexuel non protégé. Plus vous la prenez tôt, plus la protection est efficace. L'effet dépend également du stade auquel vous vous trouvez dans votre cycle menstruel, par exemple si vous avez récemment ovulé. Vous devez toujours faire un test de grossesse trois à quatre semaines après le rapport sexuel non protégé.

Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur l’efficacité de ce contraceptif d'urgence en consultant les informations fournies avec l'emballage. N’hésitez pas à contacter Doktr pour obtenir des conseils sur les pilules contraceptives d'urgence et les méthodes contraceptives alternatives, tel le stérilet au cuivre (DIU), qui peut être mis jusqu’à 5 jours après le rapport sexuel.