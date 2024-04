Qu'est-ce que l'impétigo ?

L'impétigo est une infection de la peau causée par des bactéries. L'infection se caractérise par des vésicules ou des plaies qui finissent par se couvrir de croûtes de couleur miel (jaune brunâtre).

Quels sont les symptômes de l'impétigo ?

Dans sa forme la plus courante, l'impétigo se traduit par l'apparition d'une ou plusieurs petites taches qui peuvent provoquer des démangeaisons. Sur une peau claire, les taches sont rouges. Sur une peau foncée, elles peuvent être plus difficiles à voir. Les taches se transforment en vésicules remplies de pus qui finissent par se couvrir de croûtes de couleur miel (jaune brunâtre).

Dans certains cas, la peau devient simplement rouge, irritée et luisante. De nouvelles vésicules peuvent apparaître à proximité ou à un autre endroit sur la peau.

L'impétigo se manifeste généralement sur le visage, autour du nez ou de la bouche, sur les mains et les pieds, mais les symptômes peuvent également apparaître ailleurs sur le corps. Tout comme l'eczéma, cette infection est plus fréquente sur les peaux humides et irritées.

L'impétigo est-il contagieux ?

L'impétigo est une maladie bénigne, mais très contagieuse. Il est important de se laver les mains pour éviter d'infecter d'autres personnes. L'infection se propage par le liquide de la plaie, qui contient de grandes quantités de bactéries.

La période d'incubation de l'impétigo est de deux à trois jours. L'éruption cutanée peut provoquer des démangeaisons et une sensation de tiraillements. Les enfants peuvent facilement gratter les croûtes et propager l'infection.

Que pouvez-vous faire contre l'impétigo ?

Vous pouvez faire beaucoup, notamment pour éviter que l'infection ne se propage à d'autres parties de la peau ou à d'autres personnes. Vous pouvez prévenir la propagation de l'infection en prenant les mesures suivantes :

Lavez-vous souvent et soigneusement les mains.

Utilisez des serviettes jetables.

Évitez tout contact direct avec l'éruption cutanée. Si possible, il peut être judicieux de couvrir l'éruption cutanée pour réduire le risque d'infection. Il est important que le pansement soit sec, car l'humidité peut favoriser la prolifération des bactéries et aggraver l'éruption.

Changez les vêtements, taies d'oreiller et pyjamas chaque jour.

Lavez le linge à au moins 60 °C pour éliminer les bactéries.

Coupez les ongles de votre enfant et veillez à ce qu'il ne gratte pas les plaies.

Nettoyez les poignées et les surfaces que vous touchez souvent, les jouets et de préférence les peluches.

Nettoyez soigneusement les tétines et les biberons et remplacez la brosse à dents de votre enfant.

Veillez à utiliser une crème hydratante pour éviter que la peau ne devienne sèche et craquelée, et donc sujette aux infections. C'est particulièrement important pour les enfants souffrant d'eczéma.

Gardez votre enfant à la maison jusqu'à ce que les plaies soient guéries pour éviter d'infecter d'autres personnes. Les écoliers qui sont en âge de ne pas toucher les plaies et de pratiquer eux-mêmes l'hygiène des mains peuvent aller à l'école. Ils ne peuvent toutefois pas faire de sport ni de natation jusqu'à la guérison des lésions.

Traitement de l'impétigo

Le but du traitement est de prévenir la propagation de l'infection et de soulager les symptômes. Dans la plupart des cas, vous pouvez vous soigner en lavant soigneusement les lésions et en respectant les règles d'hygiène. Pour ce faire, procédez comme suit :

Nettoyez les croûtes épaisses en les recouvrant pendant quelques instants d'un coton ou d'un disque de coton imbibé d'eau.

Lavez ensuite délicatement avec de l'eau et du savon liquide. Le lavage permet d’enlever les croûtes qui se détachent. Ne retirez pas les croûtes fixes.

Séchez délicatement à l'aide d'une compresse ou d'un morceau de papier doux que vous jetterez ensuite.

En complément, vous pouvez badigeonner les plaies avec une solution antibactérienne de chlorhexidine disponible en pharmacie. Laissez ensuite les plaies sécher à l'air libre.

Répétez l'opération chaque jour, matin et soir, jusqu'à ce que l'éruption disparaisse.

Ces mesures conduisent généralement à une réduction progressive des symptômes et à leur disparition totale en l'espace d'une à deux semaines. Dans certains cas, l'infection doit être traitée au moyen d'antibiotiques. C'est le cas, par exemple, si l'éruption couvre une grande surface de peau ou continue de s'étendre.

Quand consulter un médecin ?

Consultez un médecin dans les situations suivantes :

Si l'éruption s'étend sur une grande surface de peau et est très gênante.

Si votre enfant a également une forte fièvre, semble apathique ou est affecté d'une autre manière.

Si l'éruption cutanée réapparaît toujours.

