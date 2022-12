Parfois, l'infection peut également remonter le long de l'uretère jusqu'au rein. Ensuite, vous avez une inflammation du bassinet du rein (pyélonéphrite).

On distingue l'infection urinaire non compliquée et l'infection urinaire compliquée.

On parle d'infection urinaire non compliquée chez les femmes adultes en bonne santé, non enceintes, avec cystite. Une infection urinaire compliquée est une infection des voies urinaires qui pourrait potentiellement s'étendre, par exemple, à une infection pelvienne rénale ou à une prostatite. Les personnes suivantes présentent un risque plus élevé d'infection urinaire compliquée et doivent donc toujours consulter un médecin : femmes enceintes, enfants, hommes, personnes âgées, personnes ayant une sonde vésicale ou une immunité affaiblie.