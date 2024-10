Un médecin généraliste à proximité ? Un regard sur les zones pauvres en médecins généralistes en Belgique

L’accès aux soins de santé est mesuré par le nombre de médecins généralistes actifs par rapport à la population. L’objectif est d’atteindre au moins 9 pour 10 000 dans les zones urbaines et 12,5 pour 10 000 dans les zones rurales afin de garantir un accès adéquat aux soins de santé primaires. Les données actuelles sur les médecins généralistes indiquent les chiffres pour la Flandre à partir de 2019-2020, pour Bruxelles à partir de 2017-2018 et pour la Wallonie à partir de 2023.

Zones pauvres en médecins généralistes en Belgique

Région flamande (1&2)

Le nombre de zones pauvres en médecins généralistes en Flandre est passé de 195 pour la période 2018-2019 à 227 (à l’exclusion des grandes villes telles qu’Anvers et Gand) dans la dernière évaluation pour la période allant de juin 2019 à fin 2020. En Flandre, le Pajottenland et la vallée de la Zenne sont, avec Ninove et Geraardsbergen, les régions qui connaissent les plus grands problèmes d’accessibilité aux médecins généralistes. La périphérie nord de Bruxelles, avec des zones telles que Londerzeel, Grimbergen et Zemst, connaît également une pénurie de médecins généralistes.

D’autres régions sont également touchées par une pénurie de médecins généralistes, comme les régions côtières (Bredene, De Panne et tout ce qui se trouve entre les deux), ainsi que d’autres régions de Flandre orientale (de Beveren à Stekene), de Flandre occidentale (Dentergem, Tielt, Wingene…) et d’Anvers (Turnhout et Schelle).

La Région de Bruxelles-Capitale (3)

Une étude de 2017 de l'Observatoire de la santé et du bien-être de Bruxelles-Capitale a constaté une pénurie de médecins généralistes dans 28 des 118 communes de la région. Les communes de Saint-Josse-Ten-Node, Koekelberg, Evere et Anderlecht, en particulier, affichent les chiffres les plus bas. Ces zones pauvres en médecins généralistes se trouvent principalement dans des zones peu peuplées, des quartiers à forte concentration d'immeubles de bureaux et à la périphérie de la région. Étant donné que l'étude date de 2017, ces chiffres sous-estiment la situation actuelle, selon de nombreux articles de presse. Par exemple, un article récent (2023) a révélé que 7 municipalités souffrent d'une pénurie importante de médecins généralistes dans la région de Bruxelles. Cependant, 60 % des médecins disponibles n'acceptent plus de nouveaux patients, ce qui laisse environ un tiers des Bruxellois sans médecin généraliste. (4)

La répartition inégale des médecins dans la région bruxelloise est due à des problèmes de sécurité dans certaines zones et à des coûts d'installation élevés dans les quartiers aisés. Les fortes inégalités entre les quartiers soulignent la nécessité d'interventions ciblées pour garantir l'égalité d'accès aux soins de santé.

Région wallonne (5)

En Wallonie, la pénurie de médecins généralistes s'accentue, la situation étant particulièrement désastreuse dans la province de Luxembourg. C'est ce qui ressort de la dernière mise à jour de la liste des municipalités confrontées à une pénurie de médecins généralistes pour la période 2023-2024 établie par l'Aviq. En particulier, la région méridionale de la vallée de Sambre-et-Meuse, la « botte du Hainaut », et la province de Luxembourg connaissent de graves pénuries. À l'exception de la municipalité d'Étalle, qui connaît une amélioration, la province de Luxembourg voit sa situation s'aggraver et devient presque partout très déficitaire. En revanche, le nord de la Wallonie, surtout dans le centre de la province de Liège, semble connaître une certaine amélioration.

Ces zones pauvres en médecins généralistes créent des obstacles importants pour les employés qui y vivent et y travaillent. L'impossibilité d'accéder en temps voulu aux soins d'un médecin généraliste signifie que des problèmes de santé mineurs peuvent se transformer en affections plus graves. Pour les entreprises, cela peut se traduire par un taux d'absentéisme plus élevé, une baisse de la productivité et des coûts à long terme plus importants. Elle montre, par exemple, que les entreprises qui n'ont pas de salariés malades de longue durée font 40 % de bénéfices en plus que celles qui ont beaucoup de salariés malades de longue durée. (6) Pour les employés qui vivent et travaillent en Wallonie, les conséquences de ces zones sans médecins généralistes sont particulièrement graves.

L'intégration de services tels que Doktr dans les programmes d'avantages sociaux offre aux employeurs la possibilité de prendre des mesures proactives pour que leurs employés restent en bonne santé, productifs et soutenus. En permettant des consultations à distance avec des médecins généralistes agréés, Doktr comble le manque d'accès aux soins de santé primaires. Ainsi, les employés reçoivent des conseils médicaux et des traitements en temps voulu, quelle que soit leur situation géographique dans la zone pauvre en médecins généralistes.

