Travailler debout, assis ou couché ?

Travailler en position assise n'est pas bon pour la santé. Cette position peut entraîner un vieillissement prématuré, voire une mort prématurée. C'est pourquoi la tendance est aux bureaux réglables en hauteur, qui permettent d'alterner position debout et position assise. C'est une bonne idée, mais il s'avère aujourd'hui que rester debout de manière passive n'est pas très recommandé non plus, du moins pendant des périodes prolongées.

Ainsi qu'il ressort d'une étude canadienne qui a suivi plus de 7 000 personnes pendant 12 ans, les personnes qui travaillent debout présentent un risque plus élevé de maladie cardiaque. L'étude portait, cela dit, sur des personnes qui travaillaient debout la majeure partie de la journée, pendant des périodes prolongées. Ce n'est pas recommandé non plus, car la position passive debout rend plus difficile le retour du sang vers le cœur par les veines. Le sang circule mieux dans les jambes lorsque ces dernières sont en mouvement.

En fin de compte, l'idéal pour l'organisme et de bouger et d'alterner les positions, ce qui ne va pas forcément de soi lorsque l'on passe la journée devant son ordinateur.

Voici quelques conseils pour vous aider à vous sentir mieux :