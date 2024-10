8 conseils pour se sentir mieux dans son corps

1. Concentrez-vous sur votre ressenti corporel

Il peut être plus facile de s’accepter en se concentrant sur ce que l'on ressent dans son corps, au lieu de scruter ce dernier en fonction de son apparence dans le miroir ou sur des photos. Notre corps n'est pas censé être une belle statue : c’est l'outil avec lequel nous forgeons notre vie. Changer cette approche des choses prend du temps, mais cela devient plus facile à mesure que l'on s’y exerce.

2. Trouvez un équilibre entre le mouvement et le repos

Votre corps se sent bien et épanoui lorsqu’il bénéficie d’une activité physique suffisante. L'exercice permet également une récupération précieuse après des périodes intenses. Un repos sans contrainte a également une fonction importante. Efforcez-vous de trouver un bon équilibre, qui ménage de la place à la fois pour l'exercice et pour le repos.

3. Réévaluez vos objectifs

Trop de gens véhiculent une image irréaliste de ce à quoi ils devraient ressembler, et portent en eux l'image inaccessible d'un corps parfait. Réfléchissez à ce que vous avez en tête et aux raisons pour lesquelles vous pensez devoir ressembler à cette image de vous.

4. Faites le ménage dans vos médias sociaux

Il est facile de se faire une image idéale faussée des médias sociaux. Choisissez avec soin les personnes et les comptes que vous suivez, et supprimez ceux qui créent une pression inutile.

5. Trouvez vos atouts uniques

Nous sommes tous différents et nous avons tous une apparence différente. La plupart d’entre nous passons beaucoup de temps à trouver ce qui ne va pas et à essayer d’y remédier. Concentrez-vous plutôt sur les aspects de votre personnalité et de votre corps que vous appréciez et qui vous rendent heureux. Consignez-les par écrit et affichez-les sur le mur de la salle de bain, ou enregistrez les messages sur votre portable. Regardez-les souvent et lisez-les à haute voix pour vous-même.

6. Cultivez votre propre style

Recherchez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise, qui vous vont bien et qui mettent en valeur ce que vous appréciez le plus dans votre corps. Débarrassez-vous de ce qui ne vous va plus. De cette manière, en ouvrant votre armoire, vous y trouverez des vêtements qui vous feront vous sentir bien dans votre peau.

7. Soyez bienveillant envers vous-même

Ayez des pensées bienveillantes à votre propre égard. Lorsque vous sentez que l’auto- critique commence à prendre le dessus, veillez à passer le relais à votre avocat de la défense intérieur.

8. Nourrissez vos relations

Entourez-vous de personnes qui vous traitent bien. Entretenez des relations avec des personnes qui vous font fondamentalement du bien et qui vous aident à vous voir tel que vous êtes.

