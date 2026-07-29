Pourquoi la peur mène facilement à la colère

La colère, une émotion secondaire

Quand on est anxieux ou stressé , on a souvent les nerfs à vif. La psychologue Anna Bennich explique pourquoi. La colère est souvent une émotion secondaire. Elle apparaît en réaction à une émotion ressentie avant même que la colère ne prenne le dessus. Comme ce processus est généralement très rapide, nous ne remarquons souvent que la colère, sans percevoir l’émotion qui l’a précédée.

Des émotions comme la peur, l’incertitude, le sentiment d’être blessé ou la honte peuvent déclencher cette réaction de colère. La colère a alors pour fonction de nous protéger et de nous rendre plus résistants face à ce que nous percevons comme une menace.

L'illusion du contrôle

Lorsque la peur prend le dessus et que nous nous sentons impuissants, la colère peut être une façon de retrouver un sentiment de contrôle. Lorsque nous ressentons une forte inquiétude, nous cherchons à apaiser cette tension ou cette angoisse. Réagir ou passer à l’action peut procurer un soulagement : on a l’impression de reprendre la situation en main.

Ce sentiment de contrôle est toutefois souvent passager. À plus long terme, cette réaction peut même renforcer la colère au lieu de l’apaiser, car la peur qui en est à l’origine n’est pas prise en charge.

Chacun réagit à sa manière

Tout le monde ne réagit pas de la même façon à la peur et à la tension.

Certaines personnes se mettent en colère et l’expriment ouvertement, parfois de manière impulsive ou virulente.

D'autres se replient sur elles-mêmes, s'isolent et tombent dans la passivité.

Ces deux réactions sont des façons de gérer les mêmes émotions sous-jacentes, mais elles n’apportent pas toujours de solution durable.

Se concentrer sur les émotions sous-jacentes

La clé consiste à reconnaître les émotions qui se cachent derrière la colère. En prenant un moment pour vous arrêter, respirer calmement et mettre des mots sur ce que vous ressentez vraiment, vous créez un espace pour réagir autrement. Parler à quelqu’un peut également vous aider. La colère perd alors de son emprise et laisse davantage de place à l’apaisement.

Comprendre ce mécanisme peut aussi améliorer vos relations avec les autres : une réaction soudainement très vive reflète souvent une peur ou une tension sous-jacente. En prendre conscience permet de mieux comprendre ces réactions et d’y répondre avec davantage de calme.

Vous souhaitez mieux gérer le stress , l’anxiété ou des émotions comme la colère ? Grâce à l’app Doktr, vous pouvez consulter rapidement et en toute discrétion un psychologue agréé par vidéo. Vous bénéficiez ainsi de conseils professionnels et d’un accompagnement au moment où vous en avez besoin.

Obtenez de l'aide rapidement dans l'app Doktr