Pourquoi la peur mène facilement à la colère
29 juillet 2026
La peur et l'inquiétude se transforment souvent en colère ou en irritabilité. C’est encore plus vrai en période de stress. Dans ces moments-là, le moindre déclencheur peut provoquer plus rapidement une réaction émotionnelle intense.
La colère, une émotion secondaire
Quand on est anxieux ou stressé, on a souvent les nerfs à vif. La psychologue Anna Bennich explique pourquoi. La colère est souvent une émotion secondaire. Elle apparaît en réaction à une émotion ressentie avant même que la colère ne prenne le dessus. Comme ce processus est généralement très rapide, nous ne remarquons souvent que la colère, sans percevoir l’émotion qui l’a précédée.
Des émotions comme la peur, l’incertitude, le sentiment d’être blessé ou la honte peuvent déclencher cette réaction de colère. La colère a alors pour fonction de nous protéger et de nous rendre plus résistants face à ce que nous percevons comme une menace.
L'illusion du contrôle
Lorsque la peur prend le dessus et que nous nous sentons impuissants, la colère peut être une façon de retrouver un sentiment de contrôle. Lorsque nous ressentons une forte inquiétude, nous cherchons à apaiser cette tension ou cette angoisse. Réagir ou passer à l’action peut procurer un soulagement : on a l’impression de reprendre la situation en main.
Ce sentiment de contrôle est toutefois souvent passager. À plus long terme, cette réaction peut même renforcer la colère au lieu de l’apaiser, car la peur qui en est à l’origine n’est pas prise en charge.
Chacun réagit à sa manière
Tout le monde ne réagit pas de la même façon à la peur et à la tension.
- Certaines personnes se mettent en colère et l’expriment ouvertement, parfois de manière impulsive ou virulente.
- D'autres se replient sur elles-mêmes, s'isolent et tombent dans la passivité.
Ces deux réactions sont des façons de gérer les mêmes émotions sous-jacentes, mais elles n’apportent pas toujours de solution durable.
Se concentrer sur les émotions sous-jacentes
La clé consiste à reconnaître les émotions qui se cachent derrière la colère. En prenant un moment pour vous arrêter, respirer calmement et mettre des mots sur ce que vous ressentez vraiment, vous créez un espace pour réagir autrement. Parler à quelqu’un peut également vous aider. La colère perd alors de son emprise et laisse davantage de place à l’apaisement.
Comprendre ce mécanisme peut aussi améliorer vos relations avec les autres : une réaction soudainement très vive reflète souvent une peur ou une tension sous-jacente. En prendre conscience permet de mieux comprendre ces réactions et d’y répondre avec davantage de calme.
Comment Doktr peut vous aider
Vous souhaitez mieux gérer le stress, l’anxiété ou des émotions comme la colère ? Grâce à l’app Doktr, vous pouvez consulter rapidement et en toute discrétion un psychologue agréé par vidéo. Vous bénéficiez ainsi de conseils professionnels et d’un accompagnement au moment où vous en avez besoin.
Articles Liés
- Aujourd’hui, la santé mentale est plus que jamais au cœur des préoccupations. Le burn-out et le stress touchent de plus en plus de personnes, souvent en raison des exigences élevées qu’elles s’imposent. Cette pression croissante entraîne un besoin accru de soutien psychologique. Dans ce contexte, les psychologues cliniciens jouent un rôle essentiel.
8 avril 2026
8 conseils pour vaincre les insomniesLe corps et le cerveau ont besoin de récupérer des événements de la journée, mais que faire lorsque le sommeil ne vient pas ? Des psychologues ont répertorié 8 causes courantes d'insomnie et formulé quelques conseils pour améliorer votre sommeil.
28 mars 2026
Comment le manque de sommeil affecte-t-il votre corps ?Vous faites partie de ces personnes qui se retournent dans leur lit et ne parviennent pas à trouver le sommeil ? Dans ce cas, vous n’êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde entier ne parviennent pas à dormir les huit heures par nuit recommandées. Le sommeil est pourtant très important. Si nous ne dormons pas suffisamment, notre corps et notre esprit en souffrent malheureusement de nombreuses manières. Vu ces conséquences diverses et importantes du manque de sommeil, il n’est pas surprenant que des études aient démontré qu’un sommeil insuffisant soit associé à un risque général accru de décès, ainsi qu’à une moins bonne qualité de vie. Dans cet article de blog, nous approfondissons les symptômes et conséquences du manque de sommeil sur votre corps. Par ailleurs, nous donnons six conseils pour un meilleur sommeil !
4 mars 2026
30 questions sur le sexe pour renforcer votre coupleParler de sexe n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel pour la connexion et l'intimité. En partageant désirs, doutes et besoins, vous laissez davantage de place à la proximité, avec ou sans rapports sexuels. Voici 30 questions qui peuvent vous aider à entamer une conversation ouverte et bienveillante.
Doktr n’est pas une salle d’urgence
L'aide offerte par les prestataires de soins de santé concerne uniquement des questions d'ordre médical ou psychologique et ne nécessitant pas de soins d'urgence ou d'hospitalisation. Si vous devez être hospitalisé d'urgence, appelez le 112.