6 conseils pour vaincre le FOMO cet été

Qu’est-ce que le FOMO ?

Le FOMO, acronyme de "Fear of missing out", signifie la peur de manquer quelque chose. C’est une anxiété sociale qui se caractérise par la peur constante de rater un événement, une information ou toute interaction sociale.

Le FOMO ne se limite pas aux événements sociaux ou aux expériences personnelles, il peut également être présent dans le milieu professionnel et divers domaines tels que les investissements, la mode, la technologie, etc.

LE FOMO peut affecter la santé mentale des individus et entraîner des symptômes tels que le stress, l’anxiété et la dépression. Il peut pousser les gens à s’engager de façon excessive, à assister à des événements par obligation plutôt que par désir, et ainsi à ne plus écouter leurs propres envies et besoins. Les personnes victimes de ce syndrome se retrouvent souvent à faire défiler sans fin le fil des médias sociaux, à vérifier de façon obsessionnelle les mises à jour ou à s’engager dans des activités simplement pour les partager en ligne plutôt que de profiter de l’instant présent.

Ce phénomène psychologique peut se manifester par divers symptômes physiques, psychologiques et comportementaux.

Symptômes physiques : les personnes souffrant de FOMO peuvent être confrontées à des symptômes tels que l’accélération du rythme cardiaque, la transpiration, voire des problèmes digestifs, reflétant le stress et l’anxiété qu’elles ressentent.

Ces symptômes peuvent créer un cercle vicieux, enfonçant encore plus la personne en proie au FOMO et affectant davantage sa santé mentale et son bien-être.

6 conseils pour combattre le FOMO

Adoptez le JOMO (Joy Of Missing Out). Apprenez à profiter de l’instant présent et à vous satisfaire de vos activités actuelles plutôt que de vous concentrer sur ce que font les autres.

Limitez votre temps sur les réseaux sociaux. Le FOMO s'alimente par le fait de voir constamment les mises à jour des autres sur les réseaux sociaux. En réduisant le temps passé à faire défiler les fils d'actualité des réseaux sociaux, vous réduirez considérablement les éléments déclencheurs du FOMO.

Concentrez-vous sur le positif. Prenez le temps de dresser chaque jour la liste des choses dont vous êtes reconnaissant dans votre vie. En vous concentrant sur les choses positives plutôt que ce que vous avez manqué, vous pouvez changer votre état d'esprit et passer de la pénurie à l'abondance.

Définissez-vous des objectifs personnels. Essayez de définir votre propre succès et votre propre bonheur. Fixez-vous des objectifs personnels et réalisables que vous vous efforcerez d'atteindre.

Socialisez-vous hors ligne. Passez plus de temps de qualité avec vos amis et votre famille en personne plutôt qu'en ligne. Les interactions et les expériences significatives sont beaucoup plus satisfaisantes et peuvent diminuer les sentiments de FOMO.

Soyez indulgent avec vous-même. Il est naturel d'être victime de FOMO de temps en temps, mais il est important de ne pas être trop dur avec soi-même lorsque cela se produit. Reconnaissez vos sentiments sans les juger et faites de vos envies une priorité.

Si vous avez essayé de mettre ces conseils en pratique et que des symptômes tels que la dépression ou l’anxiété apparaissent, vous pouvez, grâce à l’app Doktr, rapidement parler par vidéo à un médecin généraliste ou à un psychologue reconnu, sans devoir prendre rendez-vous.

Obtenez de l’aide dans l’app Doktr