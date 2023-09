Certains groupes sont plus susceptibles de souffrir d'une carence en vitamine D et il leur est donc recommandé de prendre un supplément. Pour savoir si vous appartenez à ce groupe, cliquez ici.

L'importance de la vitamine D

La vitamine D est très importante pour la santé. En effet, une carence en vitamine D peut entraver la croissance osseuse et dentaire et engendrer une fragilité à ces niveaux. Elle peut également entraîner une maladie osseuse, le rachitisme, qui se traduit par une difformité et une faiblesse des os. Les adultes peuvent également souffrir d'ostéoporose (décalcification osseuse).

Plusieurs autres affections sont également liées au manque de vitamine D dans le sang, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et le cancer du côlon. Des recherches supplémentaires seront toutefois nécessaires pour établir ces diagnostics.

Une carence en vitamine D peut également entraîner une résistance moindre contre les bactéries et les virus. Parmi les débats en cours figure notamment la question de savoir si une carence en vitamine D peut augmenter le risque de développer le Covid-19, ainsi que des formes plus graves de la maladie. Là encore, toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces liens.

Notre corps produit de la vitamine D grâce à la lumière du soleil. La quantité de lumière solaire dont nous avons besoin au quotidien dépend de nombreux facteurs tels que la saison, le type de peau, la quantité de crème solaire appliquée sur la peau ou encore les vêtements portés.

En outre, notre alimentation permet de couvrir une petite partie de nos besoins en vitamine D, mais elle ne suffit généralement pas pour atteindre la dose journalière recommandée. La vitamine D est présente de manière naturelle dans les poissons gras, le jaune d'œuf et le foie. La vitamine D est également ajoutée à certains aliments, tels que les matières grasses tartinables et préparées et le lait.

La lumière du soleil est la principale source de vitamine D. Efforcez-vous donc de sortir une demi-heure chaque jour entre 11 heures et 15 heures, même si le temps est nuageux.

Pour le reste, veillez à manger sainement, en respectant le triangle alimentaire, qui comprend des aliments contenant de la vitamine D.

Qui a besoin d'un supplément ?

De nombreux adultes absorbent suffisamment de vitamine D via la lumière du soleil et les réserves accumulées dans l'organisme pendant l'été. Toutefois, certains groupes sont plus susceptibles de souffrir d'une carence en vitamine D. Il leur est donc recommandé de prendre un supplément de vitamine tout au long de l'année :

Hommes adultes âgés de plus de 70 ans

Femmes adultes de plus de 50 ans

Personnes au teint basané

Personnes qui se couvrent complètement la peau ou qui ne sortent pas beaucoup

Par ailleurs, il est recommandé d'administrer à chaque enfant, de la naissance à l'âge de 6 ans, un supplément de vitamine D à raison de 400 UI (unités internationales) par jour tout au long de l'année.

Chez les enfants présentant des facteurs augmentant le risque, par exemple un teint basané, une dose plus élevée de 600 UI est recommandée et il peut être conseillé de prolonger l'administration de ces suppléments jusqu'à l'âge de 18 ans. Le mieux est d'en discuter avec votre médecin traitant.

Vous ne savez pas si votre enfant ou vous-même avez besoin d'un supplément de vitamine D ? Consultez votre médecin traitant pour discuter de la situation.