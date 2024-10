Movember, c'est le mois de la moustache !

Movember, c'est quoi ?

Movember, c'est une campagne qui a lieu chaque année en novembre pour sensibiliser au dépistage des cancers de la prostate et des testicules et à la prévention du suicide, trois causes majeures de décès prématuré chez les hommes.

Le mouvement est né en Australie en 2003, lorsque deux amis ont convaincu 30 hommes de se laisser pousser la moustache pendant un mois. Depuis, l'événement connaît un succès planétaire, avec plus de cinq millions de participants et des dons colossaux récoltés au profit de projets dans le domaine de la santé masculine partout dans le monde.

Libérer la parole pour lutter contre le suicide masculin

Movember sensibilise, entre autres, à la prévention du suicide. D’où l'importance d’oser mettre des mots sur les maux. Si les femmes parlent volontiers de leurs problèmes, les hommes ont plutôt tendance à garder leurs difficultés pour eux. Pour ne pas déranger leur entourage ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aborder ces sujets, préférant parfois noyer dans l'alcool le stress, la pression et leurs difficultés. Or, le soutien de l'entourage est capital pour briser le silence.

5 conseils pour briser les tabous

Posez des questions. Osez demander à vos proches comment ils vont. Ne vous contentez pas de leur réponse s’ils prétendent que tout va bien, alors que vous connaissez leurs difficultés. Montrez que leur mal-être ne vous a pas échappé et que vous vous inquiétez pour eux.

Si l'un de vos proches ou de vos amis est au plus mal et que vous craignez qu'il n'attente à ses jours, osez briser le tabou. Poser la question ne l'incitera pas à passer à l'acte. Au contraire, vous l'aiderez peut-être à échapper à ses idées noires et l'inciterez à rechercher l'aide d'un professionnel.

Vous songez au suicide et ressentez le besoin de parler ? Appelez la ligne du Centre de Prévention du Suicide (0800 32 123). Ce service d'urgence gratuit est disponible jour et nuit.

Source : fr.movember.com