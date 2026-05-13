Mélanome malin : 5 facteurs de risque

1. Nombre de grains de beauté

En moyenne, un adulte compte environ 25 grains de beauté sur le corps. Comme un grain de beauté peut évoluer en mélanome malin, le risque de cancer de la peau augmente avec leur nombre. Avoir plus de 50 grains de beauté de plus de 2 mm de diamètre constitue un risque fortement accru. Il est donc important d'examiner régulièrement ses grains de beauté et de surveiller tout changement de taille ou de couleur.

2. Coups de soleil

Les rayons ultraviolets émis par le soleil pénètrent la peau et endommagent le matériel génétique, notre ADN, ce qui peut conduire à des mutations cellulaires transformant des cellules normales en cellules cancéreuses. Il est donc essentiel d'utiliser un indice de protection solaire élevé, de rester à l'ombre aux heures d'ensoleillement intense et de porter des vêtements couvrants. Plus on a de coups de soleil, plus le risque de mélanome malin augmente. Découvrez ici comment choisir la meilleure crème solaire.

3. Génétique

Un membre de votre famille a-t-il déjà été diagnostiqué d'un mélanome malin ? Des études montrent qu’il existe une prédisposition génétique : certaines familles sont plus fréquemment touchées que d’autres. Interrogez vos proches sur leurs antécédents de cancer de la peau. Peut-être une tante ou une cousine a-t-elle dû se faire enlever plusieurs grains de beauté ? Si plusieurs membres de la famille ont eu un cancer de la peau , la prudence est de mise et un suivi renforcé peut être nécessaire.

4. Type de peau

Nous naissons avec des types de peau différents, qui réagissent différemment aux rayons du soleil. La raison pour laquelle nous bronzons est que notre peau se protège des rayons UV en produisant des pigments (mélanine) qui nous font bronzer. Les personnes à peau claire sont moins bien protégées naturellement que celles à peau plus foncée. Il est donc important de connaître son type de peau et d'adapter son exposition solaire en conséquence.

5. Âge

Plus nous exposons notre peau aux rayons du soleil, plus le risque de développer un mélanome malin est élevé. Il est donc logique que les personnes âgées soient plus souvent concernées que les jeunes, car leur peau a été exposée plus longtemps aux rayons UV. De plus, les mécanismes de défense naturels de l'organisme s'affaiblissent avec l'âge. Le mélanome malin survient le plus fréquemment chez les personnes âgées de 60 à 70 ans.

Vous vous inquiétez au sujet d'un grain de beauté ou d'une modification cutanée ? Grâce à l'app Doktr, vous pouvez consulter rapidement un médecin généraliste en ligne pour obtenir des conseils et définir les démarches à suivre, où que vous soyez.

Obtenez rapidement de l'aide dans l'app Doktr