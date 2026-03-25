Comment l'herpès se transmet-il ?

Est-ce le même virus qui cause l'herpès buccal et l'herpès génital ?

Non, en général non. Il existe différents types de virus herpétique :

Le virus de l'herpès simplex de type 1 (HSV-1) provoque généralement des boutons de fièvre au niveau de la bouche.

provoque généralement des boutons de fièvre au niveau de la bouche. Le virus de l'herpès simplex de type 2 (HSV-2) est le plus souvent responsable de l'herpès génital (IST).

Cela dit, le type 1 peut aussi infecter la région génitale et le type 2 peut parfois se manifester au niveau de la bouche.

L'herpès se transmet principalement par contact de peau à peau, mais une transmission indirecte via des objets contaminés est également possible. L'herpès génital se transmet lors de contacts sexuels. Les boutons de fièvre se transmettent surtout par des baisers ou le contact direct avec des vésicules et des plaies.

Quels sont les symptômes de l'herpès ?

L'herpès provoque une éruption cutanée qui évolue en plusieurs phases :

La zone cutanée devient irritée et peut picoter, fourmiller, démanger ou brûler. Des vésicules apparaissent. Les vésicules se transforment en plaies qui forment ensuite des croûtes.

L'herpès génital peut s'accompagner d'autres symptômes, tels que des douleurs à la miction, de la fièvre, de la fatigue ou des maux de tête.

Les boutons de fièvre sont-ils toujours dus à l'herpès ?

Le virus de l'herpès est une cause fréquente de boutons de fièvre. Les signes évocateurs de l’herpès sont une sensation de picotement ou de fourmillement précédant la lésion, l’apparition de vésicules bien visibles et la tendance aux récidives au même endroit. D’autres affections peuvent toutefois provoquer des boutons de fièvre :

Fissures commissurales. Gerçures ou plaies aux coins de la bouche, qui peuvent saigner à l'ouverture de la bouche. Souvent liées à une infection fongique. Fréquentes chez les personnes âgées et les enfants, par exemple en cas d'hypersalivation ou de léchage répété.

Gerçures ou plaies aux coins de la bouche, qui peuvent saigner à l'ouverture de la bouche. Souvent liées à une infection fongique. Fréquentes chez les personnes âgées et les enfants, par exemple en cas d'hypersalivation ou de léchage répété. Lèvres sèches ou gercées. Fissures aux coins de la bouche dues à la sécheresse de la peau et au froid hivernal. Sans vésicules ou picotements, mais qui peuvent être douloureuses et inconfortables, en particulier lors des mouvements de la bouche.

Fissures aux coins de la bouche dues à la sécheresse de la peau et au froid hivernal. Sans vésicules ou picotements, mais qui peuvent être douloureuses et inconfortables, en particulier lors des mouvements de la bouche. Aphtes. Petites ulcérations jaunâtres, le plus souvent à l'intérieur de la bouche, mais parfois aussi sur les lèvres. Les ulcères aphteux sont souvent associés à un épisode de rhume.

Peut-on guérir de l'herpès ?

L'herpès ne se guérit pas, mais ses symptômes peuvent être traités. Après l'infection, le virus reste présent dans l'organisme et des récidives sont possibles. La première poussée est souvent la plus sévère ; les épisodes suivants sont généralement plus bénins. Il est possible de transmettre le virus même en l’absence de lésion visible.

Quand consulter ?

L'herpès buccal guérit souvent spontanément. Des traitements en vente libre sont disponibles en pharmacie : il est conseillé de les commencer le plus tôt possible pour une efficacité optimale. Si les poussées sont fréquentes ou les symptômes récurrents, un médecin peut prescrire un traitement adapté. Il est important de consulter rapidement afin de maximiser l'efficacité du traitement.

En cas d'antécédent d'herpès et de symptômes connus, une prise en charge directe est possible via l’app Doktr.

et de symptômes connus, une prise en charge directe est possible via l’app Doktr. En cas de suspicion d'herpès génital pour la première fois, il est conseillé de consulter rapidement en vue d'un examen et de tests. Les traitements sont plus efficaces lorsqu'ils sont commencés peu de temps après l'apparition des symptômes.

Il est recommandé de consulter en urgence en cas d'éruption génitale étendue avec de nombreuses lésions, de présence de pus dans les lésions, de grossesse, de signes pouvant évoquer une propagation à l'œil ou encore de maux de tête sévères.

Grâce à l’app Doktr, vous pouvez consulter rapidement et sans rendez-vous un médecin généraliste agréé par vidéo. Que ce soit pour une première poussée d'herpès, des symptômes récurrents ou des questions sur les traitements et les médicaments, vous recevrez des conseils médicaux professionnels, en ligne et au moment qui vous convient.

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