Pourquoi utiliser un lubrifiant intime?

Qui devrait utiliser du lubrifiant intime ?

Tout le monde peut recourir à un lubrifiant pour augmenter le plaisir lors des rapports sexuels, que l'on ressente ou non une sensation de sécheresse au niveau des organes génitaux.

La sage-femme précise toutefois qu'il est particulièrement recommandé d'utiliser un lubrifiant pendant et après la ménopause, ainsi qu'après un accouchement ou en cas d'allaitement, car les muqueuses de la zone génitale sont alors souvent plus sèches et plus fragiles. L'usage d'un lubrifiant est également indiqué en cas de sexualité anale ou d'utilisation de sextoys.

Elle rappelle l'importance du plaisir : si celui-ci fait défaut, il ne doit pas être remplacé par le lubrifiant pour avoir des rapports. Les préliminaires restent importants : ils augmentent l’afflux sanguin vers le bas-ventre et facilitent l'orgasme.

Pourquoi est-ce si peu utilisé ?

Beaucoup de personnes n’y pensent pas, surtout si elles n'en ont jamais eu besoin. L'achat peut aussi être perçu comme gênant. Aujourd’hui, il est néanmoins possible de commander la plupart des lubrifiants en ligne, notamment auprès de pharmacies en ligne. Celles-ci proposent souvent des produits de qualité, soigneusement testés et adaptés aux zones intimes.

Quels sont les différents types de lubrifiants ?

Il existe trois types de lubrifiants, qui peuvent être utilisés de différentes manières.

Lubrifiants à base d'eau. Ils sont naturellement hydratants, procurent une lubrification agréable et se rincent facilement. Ils peuvent être utilisés avec des préservatifs en latex (les plus courants), des préservatifs en polyuréthane et des sextoys. Ils sont généralement un peu moins chers, mais sèchent plus rapidement : il faut donc répéter l’application plus souvent. Ce type est recommandé pour faciliter l’insertion de tampons.

Ils sont naturellement hydratants, procurent une lubrification agréable et se rincent facilement. Ils peuvent être utilisés avec des préservatifs en latex (les plus courants), des préservatifs en polyuréthane et des sextoys. Ils sont généralement un peu moins chers, mais sèchent plus rapidement : il faut donc répéter l’application plus souvent. Ce type est recommandé pour faciliter l’insertion de tampons. Lubrifiants à base de silicone. Ces lubrifiants offrent une sensation plus douce, durent plus longtemps que les lubrifiants à base d’eau et peuvent, par exemple, aussi être utilisés dans le bain ou sous la douche. Ils sont toutefois un peu plus onéreux. Ils sont compatibles avec les préservatifs en latex et en polyuréthane, mais certains lubrifiants à base de silicone peuvent endommager la surface des sextoys en silicone.

Ces lubrifiants offrent une sensation plus douce, durent plus longtemps que les lubrifiants à base d’eau et peuvent, par exemple, aussi être utilisés dans le bain ou sous la douche. Ils sont toutefois un peu plus onéreux. Ils sont compatibles avec les préservatifs en latex et en polyuréthane, mais certains lubrifiants à base de silicone peuvent endommager la surface des sextoys en silicone. Lubrifiants à base d'huile. Ils procurent une lubrification durable et sont plus économiques que les lubrifiants à base d'eau. Cependant, ils sont incompatibles avec les préservatifs en latex, car ils en altèrent la résistance et peuvent provoquer leur rupture. Il en va de même pour les sextoys en latex. De plus, ils sont souvent plus difficile à éliminer lors du lavage.

Quel type de lubrifiant choisir ?

Compte tenu des différences entre les types de lubrifiants, il est important de vérifier leur compatibilité avec le préservatif utilisé. Hormis ce point, c’est avant tout une question de préférence : il faut essayer différents types et marques pour voir celui qui convient le mieux.

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