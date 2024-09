Qu’est-ce qu’un bouton de fièvre ?

Un bouton de fièvre, également connu sous le nom d’herpès labial, est causé par le virus HSV-1. Il provoque des lésions sur les lèvres et autour de la bouche. Ces boutons passent par différents stades, allant des picotements initiaux à la formation de vésicules, puis à l’ulcération et enfin, à la croûte.

Quels sont les causes des boutons de fièvres ?

Les boutons de fièvre, ou herpès buccal, sont causés par le virus de l'herpès simplex (HSV) qui infecte la peau et les muqueuses.

Après l'infection initiale, le virus reste en sommeil dans ce que l'on appelle le ganglion nerveux, un groupe de cellules nerveuses. Le virus peut alors être activé et se déplacer des corps cellulaires nerveux vers la peau à travers les projections nerveuses, provoquant de nouvelles poussées le soleil (lumière UV)

la chaleur ou le froid

le stress

une blessure

les menstruations

un rhume ou d’autres affections affaiblissant le système immunitaire.

L'herpès buccal se transmet par contact direct, généralement par un baiser.

Les ulcères sur les lèvres ou autour de la bouche peuvent provoquer les symptômes suivants :

démangeaisons

rougeur et gonflement

lésions

Il existe également d'autres symptômes et signes de l'herpès buccal.

Certaines personnes ressentent de légères douleurs nerveuses et se sentent malades au moment où les boutons de fièvre apparaissent.

Les adolescents peuvent parfois présenter des symptômes similaires à ceux d'une amygdalite.

Parfois, l'herpès peut aussi s'installer dans l'œil et provoquer une inflammation de la cornée, entraînant douleur, larmoiement et rougeurs.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Vous pouvez prévenir les poussées d'herpès labial :

en appliquant une crème solaire sur les lèvres et la peau environnante, ou en utilisant un écran solaire ;

en évitant l’exposition au soleil intense ;

en évitant la chaleur et le froid ;

en réduisant le stress.

Vous pouvez réduire le risque d'infecter d'autres personnes lorsque vous souffrez :

en évitant les baisers ;

en évitant les rapports sexuels oraux ou en utilisant une protection telle qu'un préservatif ;

en vous lavant souvent les mains et en utilisant un désinfectant pour les mains.

Lorsque vous avez un bouton de fièvre, vous pouvez accélérer la guérison :

en évitant de toucher les vésicules et les croûtes, car de tels contacts ont pour effet de prolonger la cicatrisation. Ils peuvent également permettre aux bactéries de pénétrer dans la plaie et de provoquer une infection cutanée, qui fait gonfler la peau et aggrave les lésions ;

en évitant le maquillage, les crèmes hydratantes et les pansements réguliers, d'une part pour éviter de toucher la plaie et d'autre part parce que les plaies cicatrisent mieux lorsqu'elles sont sèches ;

en utilisant des crèmes antivirales et des pansements contre les boutons de fièvre, en vente libre en pharmacie. Ils peuvent soulager la douleur et accélérer la cicatrisation. Les pansements réduisent également le risque d'infection.

Si les enfants présentent les symptômes d'une première infection, ils peuvent éprouver des difficultés à manger à cause de la douleur. Vous pouvez y remédier :

en lui donnant à l'enfant de la glace à sucer ; en lui donnant des analgésiques en vente libre. Les suppositoires peuvent être préférables lorsque l'administration par voie orale es plus difficile.

Traitement des boutons de fièvre

Les boutons de fièvre guérissent d'eux-mêmes, généralement en l'espace d'une à deux semaines. Il est impossible de se débarrasser du virus de l'herpès une fois que l'on est infecté, mais il est possible d'en atténuer les symptômes et de prévenir de nouvelles poussées et d'autres infections secondaires.

En cas d'infection légère, vous pouvez utiliser l'un des moyens suivants :

Des médicaments antiviraux pour le traitement local sont disponibles en vente libre. Ils seront plus efficaces si vous commencez le traitement le plus tôt possible, de préférence avant l'apparition des cloques.

Une pommade bactéricide ou une pommade topique peut prévenir les infections secondaires telles que la variole porcine.

Si vous avez des boutons de fièvre sévères et récurrents ou si vous êtes sujet aux infections, il se peut que l'un des traitements suivants s’impose :

traitement par comprimés avec des médicaments antiviraux prescrits par un médecin. Ce traitement doit également être commencé le plus tôt possible ;

comprimés à prendre à titre préventif si vous avez très souvent des aphtes ou si vous avez des séquelles très graves.

Quand devez-vous consulter ?

Consultez un médecin:

si vous avez des boutons de fièvre persistants ;

si les lésions ne sont guérissent pas au bout de deux semaines ;

si vous êtes enceinte et contractez l'herpès pour la première fois ;

si vous avez mal à un œil ou êtes gêné par la lumière ;

si vous avez des boutons d'herpès et que vous sentez très malade ;

dans le cas d’un enfant âgé de six semaines ou moins qui a des cloques autour de la bouche.

Questions fréquemment posées